Власти Хийумаа просят у правительства полмиллиона евро на монумент в память об участниках Освободительной войны(59)
Власти Хийумаа просят у правительства 450 000 евро на создание монумента в память об участниках Освободительный войны.
Власти Хийумаа просят у правительства 450 000 евро на создание монумента в память об участниках Освободительный войны.
Поводом для обращения к кабмину стало недавнее решение правительства выделить из своего резерва полмиллиона евро на восстановление аналогичного памятника в Вильянди, сообщил RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
На парламентском уровне такое решение не осталось не замеченным. Так, реформист Юрген Лиги обратил внимание, что в Вильянди вопросом монумента занимается председатель местного госрсобрания Хелир-Валдор Сеэдер, который занимает пост лидера входящей в правительство партии Isamaa.
В обществе охраны памятников старины Хийумаа политическую подоплеку не комментируют, напомнив, что Хийумаа - единственный уезд в Эстонии, в котором до сих пор нет подобного монумента.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Каковы шансы Ефремова выйти по УДО
Сливки шоу-бизнеса: как прошел день рождения Пескова
Google не поддержала идею, что стримеры должны платить издателям
Москва: узбек жестоко зарезал девушку у дверей ТЦ (видео)