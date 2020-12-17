Власти Эстонии назвали дату начала вакцинации против коронавируса

"После того как термоящик доставят семейному врачу, медик ставит его в свой холодильник. Постепенно вакцина будет теплеть, чтобы перед инъекцией она достигла температуры тела", - пояснил глава Департамента здоровья Юллар Ланно.

В первую очередь прививку получат работники медицины, обитатели домов попечения, люди старше 70 лет и те, кто имеет определенный диагноз - диабет, хронический бронхит, онкологию. Затем - полицейские и спасатели, а также, возможно, учителя.

Первая партия по плану должна быть доставлена в Эстонию к рождественским праздникам, правда будет она совсем небольшая.

"Вероятно будет 10 000 доз вакцины, нам хотелось бы, чтобы было больше, т.е наш запрос выше", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В первый год вакцинацию будут проводить жителям Эстонии бесплатно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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