Власти Эстонии назвали дату начала вакцинации против коронавируса

Как и большинство стран Евросоюза, Эстония планирует начать вакцинацию от коронавируса 27 декабря. Департамент здоровья готовится принять первую партию вакцины и уже начал установку особых холодильных камер для ее хранения, которые будут поддерживать температуру -70 градусов, необходимую для того, чтобы вакцина не потеряла свое качество, пишет rus.err.
"После того как термоящик доставят семейному врачу, медик ставит его в свой холодильник. Постепенно вакцина будет теплеть, чтобы перед инъекцией она достигла температуры тела", - пояснил глава Департамента здоровья Юллар Ланно.
В первую очередь прививку получат работники медицины, обитатели домов попечения, люди старше 70 лет и те, кто имеет определенный диагноз - диабет, хронический бронхит, онкологию. Затем - полицейские и спасатели, а также, возможно, учителя.
Первая партия по плану должна быть доставлена в Эстонию к рождественским праздникам, правда будет она совсем небольшая.
"Вероятно будет 10 000 доз вакцины, нам хотелось бы, чтобы было больше, т.е наш запрос выше", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.
В первый год вакцинацию будут проводить жителям Эстонии бесплатно.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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