Власти Беларуси отклонили просьбу премьер-министров стран Балтии о визите

Премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы во время белорусского внутриполитического кризиса прилететь в Минск, чтобы встретиться как с представителями власти, так и оппозиции, но канцелярия правительства и МИД Республики Беларусь посчитали подобный визит невозможным, пишет rus.err.
20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллинна связались с канцелярией правительства Республики Беларусь.
"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел, — сказал в интервью ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают".
Главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко.
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