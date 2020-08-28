Власти Беларуси отклонили просьбу премьер-министров стран Балтии о визите

20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллинна связались с канцелярией правительства Республики Беларусь.

"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел, — сказал в интервью ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают".

Главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко.