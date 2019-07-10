Владислав живет в Ыйсмяэ, а работает в Ласнамяэ. Теперь ему утром очень долго ехать до работы, а вечером домой к ребенку и жене

Владислав отправил в редакцию RusDelfi жалобу: из-за Кристофера Нолана ему не удобно добираться до работы, так как утром дорога открыта только в центр города. А вечером домой, так как дорога открыта только в Ласнамяэ, а он живет в Ыйсмяэ.

"Живу в Ыисмяе, работаю на улице Куму. До работы не добраться, так как с утра движение идет из Ласнамяэ в центр, поэтому мне приходиться ходить пешком до работы с улицы Каламая. А вечером все наоборот, с центра в Ласнамяэ идет поток движения и мне с работы не уехать, приходиться по улице Каламая снова пешком топать.

Я негодую. Почему я должен испытывать такие неудобства. Я должен либо раньше из дома выходить, чтобы не опоздать на работу и с работы домой позже приезжать. Когда спустился на остановку Куму, то работник съемочной группы мне сказал: едь до конечки а оттуда в объезд до центра, а это полтора часа езды, а меня дома ждут жена и маленький ребенок, который переживает, когда папа опаздывает домой.

Координатор движения мне сказал — едьте на такси, если что-то не нравиться. А Нолан оплатит такси? На что я получил насмешки работника. Мне эти съемки не нужны. Почему я должен страдать?"

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