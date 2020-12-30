Владимир Зеленский поздравил Керсти Кальюлайд с днем рождения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Керсти Кальюлайд с днем рождения. Сегодня президенту исполнился 51 год.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Керсти Кальюлайд с днем рождения. Сегодня президенту исполнился 51 год.
Зеленский пожелал крепкого здоровья и достижения всех целей для счастья и благосостояния жителей Эстонии. "Благодарю Эстонию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы заинтересованы в глубоких отношениях между Эстонией и Украиной", — написал Владимир Зеленский в Twitter. Керсти Кальюлайд в ответ поблагодарила украинского коллегу.
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