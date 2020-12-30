Владимир Зеленский поздравил Керсти Кальюлайд с днем рождения

Happy Birthday @KerstiKaljulaid. I wish you good health and achieving all goals for the happiness & prosperity of the Estonian people. Grateful for 🇪🇪's continued support for 🇺🇦's sovereignty and territorial integrity. We're interested in deepening relations between 🇪🇪 & 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2020

Зеленский пожелал крепкого здоровья и достижения всех целей для счастья и благосостояния жителей Эстонии. "Благодарю Эстонию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы заинтересованы в глубоких отношениях между Эстонией и Украиной", — написал Владимир Зеленский в Twitter. Керсти Кальюлайд в ответ поблагодарила украинского коллегу.