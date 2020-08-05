05.08.2020, 17:32

Владимир Зеленский наградил погибшего в Донбассе гражданина Эстонии

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Владимир Зеленский наградил погибшего в Донбассе гражданина Эстонии
Alexey Yeharmin

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ ”О награждении государственными наградами Украины”, в соответствии с которым орденом ”За мужество” III степени награждены военнослужащие, которые погибли в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает сайт президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Ильин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

”Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как уже сообщал Delfi, 13 июля в Донбассе погиб гражданин Эстонии (уроженец Белоруссии) Николай Ильин. В зоне боевых действий Ильин находился в качестве медика — он оказывал помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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