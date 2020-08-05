Владимир Зеленский наградил погибшего в Донбассе гражданина Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ ”О награждении государственными наградами Украины”, в соответствии с которым орденом ”За мужество” III степени награждены военнослужащие, которые погибли в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает сайт президента Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Ильин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.
”Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Как уже сообщал Delfi, 13 июля в Донбассе погиб гражданин Эстонии (уроженец Белоруссии) Николай Ильин. В зоне боевых действий Ильин находился в качестве медика — он оказывал помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
В крови Ефремова обнаружены наркотики