Владимир Зеленский наградил погибшего в Донбассе гражданина Эстонии

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Ильин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

”Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как уже сообщал Delfi, 13 июля в Донбассе погиб гражданин Эстонии (уроженец Белоруссии) Николай Ильин. В зоне боевых действий Ильин находился в качестве медика — он оказывал помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины.