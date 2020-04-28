Владимир Вельман: я люблю эту страну. Но презираю тех, кто сегодня ею правят

"Давайте не врать. У нас уже давно нет государства. То, что называется сегодня правительством, просто сговор трёх якобы партий. Якобы, потому что партии в Эстонии давно уже сдулись. Остались компашки по интересам. Идеологии нет. Исторический круговорот завершён. Неужели кто-то считает премьера главой кабинета министров? Не смешите. Однажды я признался, что готов выйти из партии центристов. Поскольку такой партии в стране больше нет. Но на уровне Таллина она ещё осталась. И это меня удерживает от решающего шага. Потому что пока я ещё верю, что команда Михаила Кылварта (мэра Таллинна — RusDelfi) способна двигать город вперёд. И потому я остаюсь членом этой команды.

Я знаю очень многое о Центристской партии. Десять лет я обеспечивал ее связи на российском направлении. Полагаю, никто в партии не знает столько деталей об этих контактах. И договор о сотрудничестве с Единой Россией я готовил. И с Путиным имел часовой разговор. И лидерам Украины Януковичу, Тимошенко,Симоненко после поездки по Крыму заявил, что полуостров они потеряют. Меня потом приглашали на разговор на самом высоком уровне и признали, что моя точка зрения заслуживает внимания.

Сегодня я знаю, в чем была главная ошибка Сависаара. Я ему сказала это в лицо. Но это уже ничего не меняет. Мне жаль, что моя родина Эстония так и не стала государством. Мне жаль, что мы не стали единым народом. Пусть и разными по национальности. Я люблю эту страну. Но презираю тех, кто сегодня ею правят", — написал Вельман в Facebook.

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