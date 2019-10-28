28.10.2019, 13:30

Владимир Путин наградил эстонского ученого орденом Дружбы

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rus.delfi.ee
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Rein Müllerson
Rein MüllersonFoto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении эстонского ученого Рейна Мюллерсона орденом Дружбы, передает rus.err.ee.

Как следует из подписанного 28 октября указа, профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон отмечен за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя народами, а также за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Летом 2016 года ордена Дружбы от Владимира Путина удостоился председатель правления мебельной фирмы Standard Энн Вескимяги.

Его наградили за вклад в развитие делового и экономического развития с Российской Федерацией.

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