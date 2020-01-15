Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обменялись новогодними поздравлениями

Поздравление с Новым годом и Рождеством поступило в канцелярию президента ЭР накануне.

"От души желаю, чтобы 2020 год стал для вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях", — написал Владимир Путин своей эстонской коллеге.

В пресс-службе главы государства в среду, 15 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили, что ранее Керсти Кальюлайд также отправила российскому президенту поздравительную открытку.