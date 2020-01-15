Владимир Путин и Керсти Кальюлайд обменялись новогодними поздравлениями

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила новогоднее поздравление от российского лидера Владимира Путина, сообщает rus.err.ee.
Поздравление с Новым годом и Рождеством поступило в канцелярию президента ЭР накануне.
"От души желаю, чтобы 2020 год стал для вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях", — написал Владимир Путин своей эстонской коллеге.
В пресс-службе главы государства в среду, 15 января, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили, что ранее Керсти Кальюлайд также отправила российскому президенту поздравительную открытку.
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