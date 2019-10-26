Владимир Познер в интервью Delfi: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят

(Delfi публикует первую часть интервью с В. Познером, в которой речь идет в основном о ситуации на Западе. Об отношениях между Россией и Балтийскими странами, а также спорных исторических вопросах – во второй части).

- Говорят, что философ еврейского происхождения Лео Штраус, родившийся и получивший образование в Германии, затем живший в Париже, когда Вы там родились, а в конце тридцатых годов эмигрировавший в США, где вы к тому времени уже были со своими родителями, как-то заметил: "В жизни, как выясняется, есть две интересные вещи – Бог и политика. Сегодня напрашивается вывод, что не осталось ни того, ни другого". Kакие изменения, на ваш взгляд, за полсотни лет претерпела политика? Известные теоретики говорят о так называемой деполитизации – измельчании политической жизни, замещении размышления развлечением, экономизации политической сферы. Вы с ними согласны или нет?

- Да, я с этим в принципе согласен. Совершенно очевидно, что сегодняшний политический дискурс находится на гораздо более низком уровне, чем когда-то. Уровень самих людей, которые этот дискурс проводят, – намного ниже. Причём это проявляется во всём – начиная с самого языка и кончая образованием. Главенствующей является материальная, финансовая сторона вопроса. Поэтому – да, я совершенно согласен с этим определением.

- С чем, на ваш взгляд, связано такое развитие западного общества?

- Не могу сказать, что это касается только западного общества: мне кажется, что это – общее явление. Не вижу никаких признаков того, чтобы где-либо – не на Западе – было по-другому. Мне кажется, что это связано с развитием рыночного общества, всё более явственным значением денег во всём – и в том, чтобы быть избранным, и в том, чтобы как-то продвинуться.

К сожалению, это стало проявляться всё сильнее, и, кстати говоря, глобализация – один из признаков стремления заработать максимально и как можно быстрее. Типичное явление – перенос заводов, производства, туда, где можно гораздо меньше заплатить производителю, чем у себя дома. Вообще говоря, это достаточно аморально, поскольку лишает собственных граждан работы и ставит их в тяжелейшее положение.

На сегодняшний день это – общее явление и, как мне кажется, в этом – возможная причина лишения индивидуальности, стремления к тому, чтобы все хотели одного и того же, чтобы всё выглядело одинаково. Поскольку тогда гораздо проще что угодно продать. Надо только суметь внушить людям одинаковые взгляды и вкусы. Так легче продавать и политику, и материальные вещи. Мне кажется, что всё движется в эту сторону, хотя сегодня уже заметно возрастающее сопротивление.

- Лицо послевоенного капитализма было более человечным по сравнению с нынешним?

- Я думаю, что да. Думаю, что даже у самых крупных капиталистов, помимо стремления разбогатеть, были другие цели, которые иногда даже можно было назвать моральными. Я могу привести пример такого человека, как, скажем, создатель телевизионной компании CBS Уильям Пейли. Он рассматривал это не только и не столько как источник дохода, но – как возможность информировать, развлекать людей. Он же создал музей телевидения в Нью-Йорке, куда можно прийти и бесплатно посмотреть любую телевизионную программу, когда-либо шедшую в США, если вы занимаетесь историей какого-либо вопроса. Сегодня эквивалент Уильяма Пейли этого делать не будет: у него совершенно другие цели.

- Этот процесс обратим?

- Я меньше всего на свете люблю предсказывать. Не очень-то доверяю людям, которые "знают", что будет. Я не очень-то знаю, что будет послезавтра. Но у меня есть такое ощущение, что постепенно нарастает нечто... Вот, скажем, агропромышленные комплексы, в частности, в Соединённых Штатах, стремились к тому, чтобы производить такой продукт, который можно было бы легче собрать – как квадратный помидор, который легче собирать машиной. Причём все помидоры – одного размера, созревают в одно и то же время, и человек не нужен – за него всё делает специальный комбайн.

Я помню, как американец, который являлся хозяином этого дела, мне с восторгом об этом рассказывал. И когда я его спросил, каков на вкус его помидор, он ответил, что вкуса, конечно же, никакого, но когда все те, кто знает, что такое настоящий помидор, умрут, всё будет нормально. Я ему сказал, что этого не случится, но он не соглашался.

Этого, в конечном счёте, и не случилось: появляется всё больше фермерских товаров, всё больше разговоров о биотоварах. В конечном итоге человек не может примириться с этим движением. Но всё же путь будет очень тернистым: идти против течения будет очень непросто.