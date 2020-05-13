Владелец: спрос на продукты в онлайн-магазинах упал, но люди открыли для себя прелести интернет-шопинга

”На самом деле, сейчас количество заказов падает. Первая волна заказов пришлась на начало самоизоляции, а сейчас, когда выглянуло солнце и общая ситуация стала улучшаться, люди опять начали посещать магазины самостоятельно”, — отмечает владелец одного из таких сервисов EToidupood.ee Владислав Грязев. И добавляет, что если раньше онлайн-магазину в день приходилось обрабатывать по 50-100 заказов, потом количество виртуальных покупателей стало уменьшаться, а в дни и вовсе упало до 10-15 в день. Повлияла ли хорошая погода в начале мая? Или люди просто устали сидеть дома, и поход в магазин теперь — настоящее социальное мероприятие?

В любом случае возникает вопрос, а что же будет с онлайн-магазинами? Владислав уверен, что после отмены режима ЧС доставка продуктов на дом будет актуальна, а карантин просто помог широким массам населения открыть для себя все прелести такого шопинга.

Как же происходит доставка и безопасно ли это?

- У нас доставка происходит достаточно оперативно, два раза в день в течение двух часов ваш заказ будет доставлен. Причем работаем не только в Таллинне, но и в радиусе 50 км от него. Это, конечно, наша главная сложность — составить логистику, все просчитать, чтобы люди вовремя получили свой заказ. Сложно, но справляемся, тем более, заказывают, в основном, в Таллинне, где концентрация населения больше. В сельской местности люди сами в магазины ходят, ведь опасность заразиться в разы ниже. В Таллинне ситуация сложнее, поэтому на помощь приходит курьер, в перчатках и респираторе.

Для кого подходит такое вариант шоппинга?

- Заказывают, в основном, семьи с детьми, причем активность на сайте возрастает после 9 вечера. Видимо, люди формируют себе корзину на следующий день, чтобы сэкономить время. Скорее всего, эта категория населения так и останется главной целевой аудиторией, ведь поход в магазин с детьми занимает очень много времени, и шопинг онлайн — прекрасный выход из ситуации. Карантин в этом плане даже помог — ”подтолкнул” людей к использованию таких сервисов, о преимуществах которых они и не догадывались.

Разумеется, бывают у нас и курьезные моменты, когда приходит заказ, а на складе такого товара нет. В таком случае приходится лично звонить клиенту и обговаривать возможность замены. Были у нас и другие случаи, когда люди нечаянно отправляли заказ. Мы так один три раза пытались доставить клиенту заказ, целый день не могли дозвониться, а оказалось, что клиент сам не понял, что что-то заказал. И такое бывало. Не привыкли еще люди к такой системе.