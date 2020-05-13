13.05.2020, 07:40

Владелец: спрос на продукты в онлайн-магазинах упал, но люди открыли для себя прелести интернет-шопинга


Нина Брянцева
EST
a1 kategooria sõiduk
a1 kategooria sõidukFoto: Taavi Sepp

С введением карантина многие бизнесы были вынуждены перестроиться ”на новые рельсы” — запустить доставку онлайн. В первую очередь это касается, конечно, продуктов, ведь даже ближайший от вас магазин может стать источником заражения во время пандемии. Однако, долго ли продержится спрос на такой вид шопинга? Удобно ли покупать продукты в интернете и можно ли будет это делать после окончания пандемии?

”На самом деле, сейчас количество заказов падает. Первая волна заказов пришлась на начало самоизоляции, а сейчас, когда выглянуло солнце и общая ситуация стала улучшаться, люди опять начали посещать магазины самостоятельно”, — отмечает владелец одного из таких сервисов EToidupood.ee Владислав Грязев. И добавляет, что если раньше онлайн-магазину в день приходилось обрабатывать по 50-100 заказов, потом количество виртуальных покупателей стало уменьшаться, а в дни и вовсе упало до 10-15 в день. Повлияла ли хорошая погода в начале мая? Или люди просто устали сидеть дома, и поход в магазин теперь — настоящее социальное мероприятие?

Читайте также:

В любом случае возникает вопрос, а что же будет с онлайн-магазинами? Владислав уверен, что после отмены режима ЧС доставка продуктов на дом будет актуальна, а карантин просто помог широким массам населения открыть для себя все прелести такого шопинга.

Как же происходит доставка и безопасно ли это?

- У нас доставка происходит достаточно оперативно, два раза в день в течение двух часов ваш заказ будет доставлен. Причем работаем не только в Таллинне, но и в радиусе 50 км от него. Это, конечно, наша главная сложность — составить логистику, все просчитать, чтобы люди вовремя получили свой заказ. Сложно, но справляемся, тем более, заказывают, в основном, в Таллинне, где концентрация населения больше. В сельской местности люди сами в магазины ходят, ведь опасность заразиться в разы ниже. В Таллинне ситуация сложнее, поэтому на помощь приходит курьер, в перчатках и респираторе.

Для кого подходит такое вариант шоппинга?

- Заказывают, в основном, семьи с детьми, причем активность на сайте возрастает после 9 вечера. Видимо, люди формируют себе корзину на следующий день, чтобы сэкономить время. Скорее всего, эта категория населения так и останется главной целевой аудиторией, ведь поход в магазин с детьми занимает очень много времени, и шопинг онлайн — прекрасный выход из ситуации. Карантин в этом плане даже помог — ”подтолкнул” людей к использованию таких сервисов, о преимуществах которых они и не догадывались.
Разумеется, бывают у нас и курьезные моменты, когда приходит заказ, а на складе такого товара нет. В таком случае приходится лично звонить клиенту и обговаривать возможность замены. Были у нас и другие случаи, когда люди нечаянно отправляли заказ. Мы так один три раза пытались доставить клиенту заказ, целый день не могли дозвониться, а оказалось, что клиент сам не понял, что что-то заказал. И такое бывало. Не привыкли еще люди к такой системе.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: