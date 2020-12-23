Владелец Mayeri разводится с женой и делит имущество. Страсти разгорелись нешуточные

Имре и Марика Фрейберг состояли в браке почти 23 года, но в марте этого года подали на развод. Далее начались переговоры по разделению совместно нажитого имущества. Поскольку брачного договора у пары не было, то имущественные отношения предполагали совместную форму собственности.

Иными словами: приобретенное во время брака имущество является совместной собственностью супругов (исключение составляет т. н. бесплатное имущество, например, подарки и наследство). Исходя из этого, Марика предполагала, что к совместно нажитому имуществу относится как дом в Пирита, так и концерн Mayeri.

Летом этого года Имре Фрейберг нанял юридического советника Райли Тикко и стал двигать имущество из одной фирмы в другую. 1 сентября Марика Фрейберг и адвокат Калев Пихлак направили окружной прокуратуре сообщение о преступлении в связи со ”злоупотреблением доверия при использовании имущества, принадлежащего другому лицу”.

По их оценке, в результате действий Имре Фрейберга, стоимость совместной собственности уменьшилась как минимум на 1,4 млн евро. Как бы ни было, ни окружная, ни государственная прокуратура состава преступления не обнаружили, поскольку объектом сделок выступало ”имущество коммерческих объединений, а не имущество пайщиков”.

Сам Имре Фрейберг сказал изданию, что ”акции Mayeri Industries AS никогда не были и сейчас не являются совместным имуществом супругов. По этой причине изменения в составе акционеров данного акционерного общества не связаны с бракоразводным процессом. Изменения продиктованы нуждами коммерческой деятельности”.

Является ли концерн Mayeri совместным имуществом, выяснит суд.