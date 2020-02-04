Владельцы животных в тревоге: может ли домашний пес быть переносчиком нового коронавируса?

Насколько известно на данный момент - ответ на этот вопрос отрицательный.

В 2019 году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом 2019-nCoV, который был бы связан с домашними животными. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует при посещении Китая избегать контакта как с живыми, так и мертвыми животными, а также не подпускать домашних любимцев близко к больным людям. Но оснований считать, что вирус распространяется в другие страны через животных, до сих пор не было.

Среди 40 известных штаммов коронавируса установлено три, которые поражают и собак, но ученые уже выработали против этих штаммов вакцины. Тот штамм, который сейчас распространяется по миру, в их число не входит.