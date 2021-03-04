Владельцы ресторана: градус ненависти к правительству дошел до своего пика

Как дела?

Плохо!

Почему?

Илона: Упал оборот, мы были вынуждены сократить определенное количество сотрудников. Плюс на рабочей неделе люди до шести часов вечера работают, соответственно, в ресторан они не попадают. Раньше мы работали с 12, теперь с 9, стали предлагать завтраки. В целом для работы ресторана — это ни о чем.

Марина: Вчера мы еще думали, что работаем до 6 вечера включая субботу и воскресенье. Теперь правительство запретило работать по выходным. А у нас была надежда, что на выходных днем к нам могу прийти семьи отметить дни рождения, масленицу.

И: У нас большой зал, хорошая система вентиляции в ресторане, мы спокойно могли бы принимать людей при 25% заполняемости.

Что значит для ресторана — работать до 6 часов вечера?

И и М (в один голос): Смерть!

М: Все прекрасно понимают, кто ходит в кафе днем — работники офисов. Соответственно, это бизнес-ланчи, обеды. Все меню должно быть адаптировано под цену. Как правило, это дешевая еда. Что может заработать ресторан на этом? Максимум 5 евро. Завтраки — 3.5.

Сейчас призывают продавать еду на вынос.

И: Для ресторана это абсолютно не выгодно. Фирмы доставки забирают себе почти 39% от заказа.

М: Треть мы отдаем доставщикам. Плюс, в коробку с едой ты не упакуешь атмосферу ресторана. Большинство наших блюд — ресторанные. Важен цвет, запах, вкус, подача. А когда еда приезжает в пластиковой коробке — это превращается в обычный ужин. Люди ведь приходят за атмосферой, общением, музыкой, отдыхом. Дома просто едят. Вся ресторанная сфера вынуждена переориентироваться на удовлетворения простых человеческих потребностей.

Насколько у вас упали заработки?

М: Оборот упал на 80%.

Серьезно.

М: Вы много зарабатываем в летние месяцы — так как у нас есть большая терраса, почти на 100 посадочных мест. Февраль и март — это ”пустые” месяца. Люди отгуляли рождественские праздники, а потом в основном ходят только на 14 февраля и 8 марта. Летний запас позволял нам пережить ”пустые” месяца. Сейчас у нас нет этого запаса. Летом был неплохой сезон. Но мы все равно не смогли накопить необходимую финансовую подушку. Плюс ресторан всегда требует дополнительных вложений. Всегда нужен мелкий ремонт, печать меню, закупка продуктов, тестирование, обновление посуды и интерьера, закупка цветов.