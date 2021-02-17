Владельцам акустического оружия необходимо до 14 марта подать заявку о разрешении на оружие

”В соответствии с директивой Европейской комиссии, с 1 января 2019 года в Закон об оружии внесли понятие акустического оружия. Оборот акустического оружия ограничен и для владения им нужно разрешение. Для внесения соответствующих изменений в закон об оружии назначили переходный период, который подходит к концу”, — сказала лейтенант полиции Рийта Прооса.

Для законного владения акустическим оружием в полицию необходимо подать заявку:

на получения разрешения на оружие, которое предназначено для проведения культурного или исторического мероприятия;

для внесения акустического оружия в регистр служебного и гражданского оружия;

для определения соответствия акустического оружия установленным техническим требованиям.



Полиция советует предоставить ходатайство о получении разрешения на оружие через сайт самообслуживания полиции по адресу relvataotlus.politsei.ee. В поле ”Цель ходатайства” нужно указать ”Желаю разрешение на оружие”. В поле ”Тип оружия” необходимо выбрать ”Акустическое оружие”. Больше информации о ходатайствовании на получение разрешения можно найти на домашней страничке полиции.

”Переделанное до 1 января 2019 года в Эстонии или за границей из огнестрельного в акустическое оружие должно соответствовать предъявляемым законом требованиям. Соответствие акустического оружия предъявляемым техническим требованиям оценивает лицо, обладающее разрешением на ремонт или переделку оружия. Для этого владелец акустического оружия должен ходатайствовать в Департаменте полиции о разрешении на установление соответствия оружия требованиям непригодности к стрельбе”, — сказала Прооса.

Акустическим считается стреляющее патронами переделанное или приспособленное огнестрельное оружие, в том числе и автоматическое огнестрельное оружие. Акустическое оружие используется прежде всего в театральных постановках, фотосессиях, при записи телепередач или фильмов, при реконструкции исторических событий, на парадах, спортивных мероприятиях и на подготовке к ним.

Дополнительную информацию можно получить у чиновников, занимающихся выдачей разрешений на оружие. Их контактные данные находятся на домашней страничке полиции.