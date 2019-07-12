12.07.2019, 13:25

Вкусные извинения: Нолан накормил жителей Ласнамяэ свежими маффинами


rus.delfi.ee
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Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019
Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019Foto: Andres Putting

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ так или иначе доставят сложности жителям Ласнамяэ. Чтобы сделать утро таллинцев приятней, сегодня утром на автобусной остановке "Мустакиви" людям раздавали маффины.

Если до этого было известно о культурной программе, которую предлагают, чтобы восполнить неудобства от перекрытия Лаагна теэ, то сегодня в дело пошла еда. В пятницу утром жителям Ласнамяэ раздавали мягкие и сладкие маффины от кондитерской на улице Пагари.

"Утром в 7:10 подошла ко мне тихая девушка и вручила маффин, когда я спросила, по какой причине, та ответила: потому что съемки", — рассказала читательница.

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Другие мероприятия в рамках программы "Кинолето Ласнамяэ"

15 июля в 18:00 "Большой концерт музыки из кинофильмов" на Певческом поле — эстонская, русская и зарубежная музыка из кинофильмов в исполнении лучших музыкальных исполнителей Эстонии.

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18 июля в 15:00 "Фестиваль в парке Кивила" соединит спорт, искусство, музыку, захватывающие аттракционы, уличную еду и напитки. В 19:00 фестиваль завершит выступление группы Around The Sun.

20 июля в 12:00 "Семейный день в парке Паэ" — мероприятие с мастер-классами, аттракционами, детскими представлениями и концертом Уку Сувисте.

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