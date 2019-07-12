Вкусные извинения: Нолан накормил жителей Ласнамяэ свежими маффинами

Если до этого было известно о культурной программе, которую предлагают, чтобы восполнить неудобства от перекрытия Лаагна теэ, то сегодня в дело пошла еда. В пятницу утром жителям Ласнамяэ раздавали мягкие и сладкие маффины от кондитерской на улице Пагари.

"Утром в 7:10 подошла ко мне тихая девушка и вручила маффин, когда я спросила, по какой причине, та ответила: потому что съемки", — рассказала читательница.

Другие мероприятия в рамках программы "Кинолето Ласнамяэ"

15 июля в 18:00 "Большой концерт музыки из кинофильмов" на Певческом поле — эстонская, русская и зарубежная музыка из кинофильмов в исполнении лучших музыкальных исполнителей Эстонии.

18 июля в 15:00 "Фестиваль в парке Кивила" соединит спорт, искусство, музыку, захватывающие аттракционы, уличную еду и напитки. В 19:00 фестиваль завершит выступление группы Around The Sun.

20 июля в 12:00 "Семейный день в парке Паэ" — мероприятие с мастер-классами, аттракционами, детскими представлениями и концертом Уку Сувисте.