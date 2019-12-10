Визит премьер-министра Чехии в Эстонию отменяется из-за трагедии

Юри Ратас уже выразил своему коллеге, а также всем пострадавшим и их близким соболезнования. ”Любое нападение на мирных людей трагично. Особенно прискорбно, что это произошло в больнице, где люди наиболее беззащитны”, — сказал Ратас.

Он добавил, что завтра посетит чешских военнослужащих на базе Эмари, выразит им соболезнования и поблагодарит за охрану воздушного пространства Балтии.