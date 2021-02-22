Вирусолог: введенные сегодня ограничения наверняка окажутся недостаточными

По мнению профессора, которое он высказал в понедельник в утренней передаче "Кофе+" на телеканале ETV+, школы, по всей видимости, останутся на частичном удаленном обучении не одну неделю после каникул, а на более долгий срок: "По поводу школ это необходимый шаг, который почти наверняка не может ограничиваться одной неделей".

"Другие меры, которые вступили в действие сегодня, тоже направлены на ограничение распространения вируса, но не вполне уверен, что они достаточны", — добавил он.

Меритс уточнил, что могут потребоваться новые ограничения на работу кафе и ресторанов, а также различные виды развлечений, таких как кинотеатры и театры: "Чем дольше открыты заведения общепита, тем больше у людей возможностей общаться. С другой стороны, это рассредоточение и предотвращение скоплений в часы пик. Я не уверен, что сейчас вообще можно держать эту сферу открытой".

"Сейчас надо иметь в виду, что любые контакты между людьми дают возможность для распространения вируса. Если нельзя принимать каких-либо разумных мер, чтобы эти контакты были как можно менее опасными, — ношение масок и поддержание дистанции, — то такие заведения и мероприятия сейчас сильно не рекомендованы", — пояснил Меритс.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!