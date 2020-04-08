08.04.2020, 22:00

Вирусолог vs мифы | Профессор Ирья Лутсар комментирует ходящие по Эстонии слухи о коронавирусе

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Таави Минник
EST
Вирусолог vs мифы | Профессор Ирья Лутсар комментирует ходящие по Эстонии слухи о коронавирусе
Ирья ЛутсарHendrik Osula

Народная молва предлагает на случай любой хвори разнообразные и иногда довольно дикие средства. Не стал исключением и коронавирус, вызвавший среди населения множество домыслов. Портал Forte.ee попросил прокомментировать некоторые из них ведущего вирусолога Эстонии, профессора ТУ Ирью Лутсар.

Миф номер 1: от : COVID-19 защитит и маска, сшитая из какой-нибудь старой футболки.

Врачей на 100% не защищает от заражения даже спецодежда. Возможно, ношение масок помогло бы эффективно затормозить распространение вируса, но мы не можем это утверждать, пока все люди не начнут носить маски, причем правильным образом.

Ирья Лутсар: "Департамент защиты потребителя должен был снабдить людей информацией о том, какие материалы для этого подходят лучше. Маски не защищают от заражения, но те, кто хочет, к примеру, сшить самостоятельно себе маску, должен делать это из более плотных материалов".

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Миф номер 2: против COVID-19 помогает употребление в большом количестве витамина С.

Сейчас в социальных сетях набирают популярность посты и видео о том, что помочь может принятие большого количество витамина С. Какого-либо научного оказательства, что употребление в гигантских количествах витамина С может как-то повлиять на новый коронавирус, нет. Кстати, ранее в народе ходил миф о том, что большие дозы витамина С лечат рак.

Ирья Лутсар: "Вокруг витамина С много всяческих мифов. Этого никто не доказал, к тому же, у больших доз витамина С есть свои вредные побочные явления, с ним нужно быть очень осторожным. Я представляю себе, откуда взялся этот миф. Некогда экспериментировали с альпинистами, давали им витамин С, и считалось, что тем самым снижается риск респираторных инфекций".

Миф номер 3: распространения COVID-19 закончится, когда наступит лето.

Возможно, что распространение вируса замедлится, но в то время, когда в северном полушарии начинается лето, в южное полушарие приходит прохлада. Если посмотреть на сегодняшние температуры, то в больше всего пострадавших Италии и Испании сейчас местами такие же температуры, как в Эстонии - летом.

Ирья Лутсар: "Может быть, это правда, а может и нет. Мы увидим на практике. Такое мнение частично основывается на аналогии с вирусом SARS-1 (атипичная пневмония, 2002-2003 года - ред.), который пропал в конце мая. И многие респираторные вирусы исчезают к лету. Будет ли так на сей раз - к сожалению, я сказать не могу. Сомневаться заставляет тот факт, что во многих странах, где бушует сейчас вирус, стоит очень хорошая погода".

Миф номер 4: летом разносить COVID-19 начнут комары.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем и укусы насекомых никак не влияют на распространение вируса.

Ирья Лутсар: "Такого я еще не слышала, что новый коронавирус передавался бы через укусы насекомых. Это трудно представить, потому что, образно говоря, этот вирус находится не в крови. Он распространяется через дыхательные пути, передача его через укусы комаров - это звучит крайне неправдоподобно. Теоретически это невозможно".

Миф номер 5: в домашних условиях можно сделать своеобразный тест на COVID-19: если вы способны по крайней мере задержать дыхание на 10 секунд, то вы - здоровы.

У детей и молодежи, заразившейся коронавирусом, трудностей с задержкой дыхания не возникает. В то же время страдающие различными хроническими заболеваниями пожилые люди на это не способны, хотя они и не болеют COVID-19.

Ирья Лутсар: "Это звучит абсурдно. Если есть трудности с дыханием, то я очень советую обратиться к врачу. Если трудно дышать и говорить, если вам кажется, что не хватает воздуха, то нужно немедленно обратиться за врачебной помощью, а не проводить на себе какие-то тесты".

Миф номер 6: дезинфицирующие средства более эффективны, чем мыло и теплая вода.

Теплая вода очень хорошо помогает избавиться от вирусов. Лучше оставить всякие гели и другие средства на тот случай, когда под рукой не окажется мыла и воды.

Ирья Лутсар: "Мыло и теплая вода - очень эффективны. Но бывают ситуации, когда их неоткуда взять. В таких случаях нужно использовать другие средства очистки. Сомнительно, что они будут эффективнее, чем мыло и теплая вода".

Миф номер 7: в многоквартирных дома затормозить распространение COVID-19 помогает постоянная мойка подъездов.

Да, это необходимо. Но дополнительно нужно следовать и другим мерам предосторожности: держать с другими людьми дистанцию, мыть после посещения общественного места руки и т.п.

Ирья Лутсар: "Инфекционным заболеваниям не нравится чистота. Если подъезды чисты и убраны, пыль не летает, то в нынешней ситуации это, конечно, не помешает. Будет только лучше".

Миф номер 8: самоизоляция не нужна, а то, что сейчас происходит, - это сеяние паники политиками и прессой.

Самоизоляция на данный момент - лучшее, что каждый из нас может сделать, и на примере Китая мы видим, что карантин является эффективной мерой в борьбе против COVID-19!

Ирья Лутсар: "То, что соблюдение социальной дистанции и самоизоляция являются эффективной мерой, очень-очень хорошо продемонстрировано. Те же примеры на круизных лайнерах: заболеваемость не снизили, пока каждого не закрыли в своей каюте. Да, те, кто находился в одной каюте, почти все заразились, но, по крайней мере, заразу не подхватили люди в других каютах. Самоизоляция - единственное, что мы можем сделать. И могу вам сказать, что благодаря ей была поставлена преграда и другим вирусным инфекциям".

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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