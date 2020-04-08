Вирусолог vs мифы | Профессор Ирья Лутсар комментирует ходящие по Эстонии слухи о коронавирусе

Миф номер 1: от : COVID-19 защитит и маска, сшитая из какой-нибудь старой футболки.

Врачей на 100% не защищает от заражения даже спецодежда. Возможно, ношение масок помогло бы эффективно затормозить распространение вируса, но мы не можем это утверждать, пока все люди не начнут носить маски, причем правильным образом.

Ирья Лутсар: "Департамент защиты потребителя должен был снабдить людей информацией о том, какие материалы для этого подходят лучше. Маски не защищают от заражения, но те, кто хочет, к примеру, сшить самостоятельно себе маску, должен делать это из более плотных материалов".

Миф номер 2: против COVID-19 помогает употребление в большом количестве витамина С.

Сейчас в социальных сетях набирают популярность посты и видео о том, что помочь может принятие большого количество витамина С. Какого-либо научного оказательства, что употребление в гигантских количествах витамина С может как-то повлиять на новый коронавирус, нет. Кстати, ранее в народе ходил миф о том, что большие дозы витамина С лечат рак.

Ирья Лутсар: "Вокруг витамина С много всяческих мифов. Этого никто не доказал, к тому же, у больших доз витамина С есть свои вредные побочные явления, с ним нужно быть очень осторожным. Я представляю себе, откуда взялся этот миф. Некогда экспериментировали с альпинистами, давали им витамин С, и считалось, что тем самым снижается риск респираторных инфекций".

Миф номер 3: распространения COVID-19 закончится, когда наступит лето.

Возможно, что распространение вируса замедлится, но в то время, когда в северном полушарии начинается лето, в южное полушарие приходит прохлада. Если посмотреть на сегодняшние температуры, то в больше всего пострадавших Италии и Испании сейчас местами такие же температуры, как в Эстонии - летом.

Ирья Лутсар: "Может быть, это правда, а может и нет. Мы увидим на практике. Такое мнение частично основывается на аналогии с вирусом SARS-1 (атипичная пневмония, 2002-2003 года - ред.), который пропал в конце мая. И многие респираторные вирусы исчезают к лету. Будет ли так на сей раз - к сожалению, я сказать не могу. Сомневаться заставляет тот факт, что во многих странах, где бушует сейчас вирус, стоит очень хорошая погода".