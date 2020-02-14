Вирусолог ТУ: коронавирус не очень заразен

Она отмечает, что по своей генетической структуре и поведению вирус схож с вирусом SARS. Коэффициент репродукции этого вируса — от одного до четырех, то есть один заболевший может заразить только от одного до четырех человек. Например, в случае с корью этот показатель равняется 18.

”Поскольку этот вирус в отличие от гриппа, который заражает верхние дыхательные пути, заражает нижние, для его распространения нужно, чтобы человек кашлял. Исходя из имеющихся данных, можно утверждать, что для заражения необходимо иметь контакт с больным человеком. То есть этот вирус не очень заразен”,— говорит специалист.

Говоря от показателе смертности, по словам Лутсар, следует иметь в виду, что все зависит от того, под каким углом смотреть. ”Смертность составляет 2,4%, если брать за основу соотношение количества зарегистрированных случаев и смертей. Но, если не принимать в расчет провинцию Хубэй, то смертность составляет 0,16%. В любом случае сейчас это меньше, чем в случае с SARS. Важно и то, от чего и почему умирают люди. Например, в Китае, если исходить из публичной информации, похоже, проблемы с интенсивной терапией. Об этом говорили и китайские чиновники из сферы здравоохранения”.

По ее словам, хотя непосредственных лекарств против коронавируса пока нет, создание вакцины не должно составить труда. Другое дело, как быстро она выйдет на рынок, поскольку прежде должна будет пройти испытания.