Вирусолог Ирья Лутсар: сегодняшняя статистика по коронавирусу ожидаема. Многолюдные праздники надо отменять

"Внутрисемейное времяпрепровождение с людьми, с которыми в любом случае вместе живешь, запретить нельзя. Но другие вечеринки, отмечание дней рождений с друзьями стоило бы отменить", — сказала Лутсар.

"Во-вторых, я уже это 50 000 раз говорила, если в домохозяйстве есть инфицированный человек, он должен быть отделен, — отметила Лутсар. — Ему нельзя смотреть вместе с другими телевизор, вместе ужинать — это приводит к заболеванию других".

Человек с положительным результатом теста на коронавирус должен находиться отдельно и общаться с семьей, к примеру, по телефону.

В то же время Лутсар не сторонник того, чтобы инфицированные во время болезни находились бы вне дома. "На них это повлияло бы в худшую сторону", — отметила она.

Больницы выдерживают

Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Эстонии выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом. Лутсар считает это ожидаемым, так как очаги возникают в местах, где вместе живут много людей — к примеру в тюрьме или доме по уходу.

"Важно, чтобы наша медицинская система выдержала бы. Сейчас с больницах 44 зараженных, что составляет максимум 3,5% от активных случаев. На интенсивной терапии находится всего несколько человек, и с этим наша медицинская система справится", — заверила Лутсар.

Что будет, если число заболевших будет будет возрастать, как и в остальной Европе? По мнению вирусолога, это зависит от того, кем будут заразившиеся. "Сейчас заболевших больше всего среди людей работоспособного возраста. Ограничения нужно вводить соответственно тому, где будет распространяться болезнь: на рабочих местах в домах по уходу и так далее", — сказала она. Там, где работа позволяет, стоит отправлять сотрудников на "удаленку".

Кроме этого Лутсар отметила важность ношения защитных масок. Как и Департамент здравоохранения, Лутсар считает необходимым носить маски прежде всего во внутренних помещениях и общественном транспорте Таллинна и Харьюмаа. "И в остальной Эстонии можно было бы в многолюдных местах носить маски и, по возможности, соблюдать дистанцию".