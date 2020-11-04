04.11.2020, 16:51

Вирусолог Ирья Лутсар: сегодняшняя статистика по коронавирусу ожидаема. Многолюдные праздники надо отменять

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EST 17
Вирусолог Ирья Лутсар: сегодняшняя статистика по коронавирусу ожидаема. Многолюдные праздники надо отменять
Argo Ingver

Руководитель научного совета при правительстве, профессор вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар считает сегодняшнюю статистику Департамента здоровья по заболеваемости коронавирусом ожидаемой. Хотя система здравоохранения Эстонии справляется с ситуацией, Лутсар рекомендует не устраивать всевозможные праздники.

"Внутрисемейное времяпрепровождение с людьми, с которыми в любом случае вместе живешь, запретить нельзя. Но другие вечеринки, отмечание дней рождений с друзьями стоило бы отменить", — сказала Лутсар.

"Во-вторых, я уже это 50 000 раз говорила, если в домохозяйстве есть инфицированный человек, он должен быть отделен, — отметила Лутсар. — Ему нельзя смотреть вместе с другими телевизор, вместе ужинать — это приводит к заболеванию других".

Человек с положительным результатом теста на коронавирус должен находиться отдельно и общаться с семьей, к примеру, по телефону.

В то же время Лутсар не сторонник того, чтобы инфицированные во время болезни находились бы вне дома. "На них это повлияло бы в худшую сторону", — отметила она.

Больницы выдерживают

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Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Эстонии выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом. Лутсар считает это ожидаемым, так как очаги возникают в местах, где вместе живут много людей — к примеру в тюрьме или доме по уходу.

"Важно, чтобы наша медицинская система выдержала бы. Сейчас с больницах 44 зараженных, что составляет максимум 3,5% от активных случаев. На интенсивной терапии находится всего несколько человек, и с этим наша медицинская система справится", — заверила Лутсар.

Что будет, если число заболевших будет будет возрастать, как и в остальной Европе? По мнению вирусолога, это зависит от того, кем будут заразившиеся. "Сейчас заболевших больше всего среди людей работоспособного возраста. Ограничения нужно вводить соответственно тому, где будет распространяться болезнь: на рабочих местах в домах по уходу и так далее", — сказала она. Там, где работа позволяет, стоит отправлять сотрудников на "удаленку".

Кроме этого Лутсар отметила важность ношения защитных масок. Как и Департамент здравоохранения, Лутсар считает необходимым носить маски прежде всего во внутренних помещениях и общественном транспорте Таллинна и Харьюмаа. "И в остальной Эстонии можно было бы в многолюдных местах носить маски и, по возможности, соблюдать дистанцию".

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