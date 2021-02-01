Вирусолог Ирья Лутсар не планирует подавать в суд на противников вакцинации. "Но нервов попортили"

Как мы уже сообщали, в ходе телефонного разговора Вестеринен неоднократно упрощал и осмеивал ответы Лутсар, а также назвал вирусолога вруньей. Хотя подобные действия Вестеринена были непозволительны, Лутсар не планирует обращаться в полицию или в суд, хотя, к примеру, Союз врачей Эстонии сообщил сегодня, что готов помочь женщине с юридической помощью.

"Я проконсультировалась с юристами, — сообщила профессор. — Нервных клеток потратила изрядно, но думаю, что нет никакого смысла обращаться в суд. Этот человек сам знает, что поступил неправильно. Суд скажет — вы действовали неправильно, и что?"

Юрист Инспекции по защите данных (Andmekaitseinspektsioon — AKI) Лийза Оянгу отмечает, что Лутсар могла бы потребовать удаления поста с телефонным разговором.

"В случае отрицательного ответа есть право обратиться в AKI, которая может возбудить надзорное производство", — пояснила Оянгу. Дело в том, что телефонные разговоры могут записываться без согласия собеседника только для личного прослушивания или в случае оправданного журналистского интереса. По оценке AKI, данный конкретный случай не согласуется с журналистской этикой.

AKI может при необходимости провести расследование, результатом которого могло бы стать наложение на Вестеринена штрафа.

Письма поддержки

Если в субботу Лутсар бомбардировали грубыми звонками, то воскресенье прошло более спокойно. Семья не разрешает вирусологу читать новости и комментарии в социальных сетях. "Они очень личные. Критикуют мой возраст и внешность", — с сожалением говорит заслуженный профессор.

Однако проявила себя и другая часть общества, которая понимает, насколько много профессор сделала на благо Эстонии. "За маленьким исключением журналисты были очень благожелательны. Меня похвалили руководители страны и водители, жители Южной и Северной Эстонии, студенты и преподаватели, врачи, одноклассники и совершенно чужие люди, — перечисляет Лутсар. — Было столько прекрасных писем, что это невероятно!"

"Та поддержка, которую я получаю — это приятно. Ее гораздо больше, чем злости. Это вновь показывает, что когда есть очень большая необходимость, то эстонский народ собирается. Это дало так много сил!" — сказала Лутсар.