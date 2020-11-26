Вирусолог Ирья Лутсар настроена критически: мы закрываем школы, но не рестораны

"Образование — самый важный капитал. Э-обучение возможно, но оставляет пробелы в образовании", — считает вирусолог.

"В теории надо сначала закрыть развлечение, а потом только работу. В практике же легко перевести школы на дистанционное обучение, но намного сложнее закрыть торговые центры, кружки по интересам и рестораны", — добавила Лутсар.

"Мы все знаем, что дети и молодежь не являются основными жертвами Covid-19", — подчеркнула она и добавила, что они, в основном болеют вирусом в слабой форме.

Вирусолог также выделила, что коронавирус больше всего распространен в развитых странах, и даже необычно, что бедные и менее защищенные страны меньше от него пострадали. По ее словам, это совершенно новая ситуация.

Лутсар считает, что Департамент здоровья должен давать народу не просто статистические данные о фирусе, но и объяснять их — не создавать больше вопросов, а давать ответы.

"Я считаю, что и аналитические способности государства сейчас оставляют желать лучшего", — отметила она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!