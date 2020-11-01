Вирусолог Ирья Лутсар: даже при отрицательном анализе нужно 10 дней находиться в изоляции(6)
Профессор вирусологии Ирья Лутсар дала рекомендации государству и людям для того, чтобы избежать участи Англии.
Профессор вирусологии Ирья Лутсар дала рекомендации государству и людям для того, чтобы избежать участи Англии.
Лутсар написала в социальных сетях, что у Эстонии еще есть возможность избежать жестких ограничений, поскольку большую часть близких контактов пока удавалось выявлять.
Для того, чтобы система действовала и дальше, государству нужно тестировать больше людей и определять близкие контакты на 5-6 день после потенциального заражения. ”Тогда вероятность быстро выявить зараженных самая высокая”, — отметила Лутсар.
”Также мы должны соблюдать изоляции. Даже в случае отрицательного анализа нужно в течение 10 дней находиться на изоляции", — заявила эксперт.
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