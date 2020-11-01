Вирусолог Ирья Лутсар: даже при отрицательном анализе нужно 10 дней находиться в изоляции

Лутсар написала в социальных сетях, что у Эстонии еще есть возможность избежать жестких ограничений, поскольку большую часть близких контактов пока удавалось выявлять.

Для того, чтобы система действовала и дальше, государству нужно тестировать больше людей и определять близкие контакты на 5-6 день после потенциального заражения. ”Тогда вероятность быстро выявить зараженных самая высокая”, — отметила Лутсар.

”Также мы должны соблюдать изоляции. Даже в случае отрицательного анализа нужно в течение 10 дней находиться на изоляции", — заявила эксперт.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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