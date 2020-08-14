Вирусолог: чем старше дети, тем выше вероятность, что они могут заразить коронавирусом друг друга и учителей

По словам Меритса, если ученики старше десяти лет, то они могут заразить и друг друга, и учителей.

”Большинство исследований показывают что дети младше десяти лет вирус не распространяют, а вот дети старше десяти лет могут, хотя сами болеют коронавирусом с крайне неярко выраженными симптомами”, — пояснил эксперт.

”Нужно иметь в виду что 5-12 классы могут заразить учителей. Чем старше дети, тем выше вероятность”, — добавил он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!