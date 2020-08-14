Вирусолог: чем старше дети, тем выше вероятность, что они могут заразить коронавирусом друг друга и учителей

Вчера и.о. директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что коронавирус от ребенка к ребенку не передается. Как отмечает вирусолог Андрес Меритс, здесь важно, о детях какого возраста речь, пишет Eesti Päevaleht.
По словам Меритса, если ученики старше десяти лет, то они могут заразить и друг друга, и учителей.
”Большинство исследований показывают что дети младше десяти лет вирус не распространяют, а вот дети старше десяти лет могут, хотя сами болеют коронавирусом с крайне неярко выраженными симптомами”, — пояснил эксперт.
”Нужно иметь в виду что 5-12 классы могут заразить учителей. Чем старше дети, тем выше вероятность”, — добавил он.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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