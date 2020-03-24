Вирусолог Андрес Меритс: ведите себя еще осторожней, чем говорит правительство. Так мы сможем победить коронавирус!

Что касается торговых центров, то он советует закрыть в них все лифты и оставлять вентиляцию работать круглосуточно, а посетителям — соблюдать дистанцию в три метра и меры гигиены. Еще есть салоны красоты и парикмахерские — Меритс говорит, что он бы сейчас не стал туда ходить.
Что точно нужно закрыть, так это бары, утверждает вирусолог. Он также видит проблему и в местах общепита, которым стоит сейчас лучше развивать систему драйв-ин и доставку на дом.
Он отметил, что недавно ученые выяснили — вирус может сохраняться в воздухе в качестве аэрозоли в течение трех часов. Конечно же, это зависит от погоды и других условий. Заразить другого человека можно и во время разговора, если человек находится на расстоянии ближе метра. Шанс заразиться от проходящего мимо по улице человека очень мал, но и он существует.
Вирусолог еще раз повторяет: самое важное, держаться от других людей на расстоянии более двух метров и не трогать лицо руками, так как вирус легко передается с поверхностей.
К счастью, в Эстонии вовремя отменили крупные мероприятия, как, например, концерт Филиппа Киркорова. Тогда количество зараженных в стране могли бы быть значительно больше, ведь ученые выяснили, что во время застолья вирус передается 30-70% участников. То есть, если среди 15 человек один инфицирован, к концу застолья заразятся еще 10.
Подводя итоги, профессор советует: спросите себя, что вы можете сделать для государства, а не что государство может сделать для вас.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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