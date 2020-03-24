24.03.2020, 13:23

Вирусолог Андрес Меритс: ведите себя еще осторожней, чем говорит правительство. Так мы сможем победить коронавирус!

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Анна Теэле Орав
EST
Andres Merits
Andres MeritsFoto: Argo Ingver

Вирусолог Андрес Меритс утверждает, что коронавирус в Эстонии пропал бы через четыре недели, если бы все оставались дома. К сожалению, на практике этого не произойдет.

По словам Меритса, ситуация меняется каждый час. На данный момент нет достаточно данных насчет Эстонии, чтобы сказать, чем в итоге все закончится. Единственное, что можно исключить — самый плохой сценарий, как сейчас в Италии, где были совершены все возможные ошибки и все пошло не так.

Меритс призывает эстоноземельцев следовать самым строгим советам, которые в Эстонии еще не были озвучены официально. Например, Германия запретила собираться компаниям больше, чем из двух людей. Сам он считает, что вне круга семьи сейчас можно собираться не более, чем троим людям за раз.

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Входящим в группу риска пожилым людям стоит избегать любых контактов с людьми ни дома, ни на улице, а также не ходить в магазины.

Вирусолог советует: следуйте всем мерам, о которых вы читали и которые кажутся более строгими, чем установленные правительством правила. К карнтину нужно относится чрезвычайно серьезно, подчеркивает он, а установленные правительством правила — лишь минимум, которому нужно следовать.

По расчетам Меритса, коронавирус, а вместе с ним и другие вирусы пропали бы через четыре недели, если бы все люди оставались дома. Однако практика показывает, что это просто так не произойдет, констатирует он.

Среди особо опасных для распространения вируса мест Меритс приводит не торговые центры, а общественные транспорт. Вирусолог отмечает, что в отношении этого мнения расходятся, но было бы можно проверить, что произойдет, когда общественный транспорт отменят".

Что касается торговых центров, то он советует закрыть в них все лифты и оставлять вентиляцию работать круглосуточно, а посетителям — соблюдать дистанцию в три метра и меры гигиены. Еще есть салоны красоты и парикмахерские — Меритс говорит, что он бы сейчас не стал туда ходить.

Что точно нужно закрыть, так это бары, утверждает вирусолог. Он также видит проблему и в местах общепита, которым стоит сейчас лучше развивать систему драйв-ин и доставку на дом.

Он отметил, что недавно ученые выяснили — вирус может сохраняться в воздухе в качестве аэрозоли в течение трех часов. Конечно же, это зависит от погоды и других условий. Заразить другого человека можно и во время разговора, если человек находится на расстоянии ближе метра. Шанс заразиться от проходящего мимо по улице человека очень мал, но и он существует.

Вирусолог еще раз повторяет: самое важное, держаться от других людей на расстоянии более двух метров и не трогать лицо руками, так как вирус легко передается с поверхностей.

К счастью, в Эстонии вовремя отменили крупные мероприятия, как, например, концерт Филиппа Киркорова. Тогда количество зараженных в стране могли бы быть значительно больше, ведь ученые выяснили, что во время застолья вирус передается 30-70% участников. То есть, если среди 15 человек один инфицирован, к концу застолья заразятся еще 10.

Подводя итоги, профессор советует: спросите себя, что вы можете сделать для государства, а не что государство может сделать для вас.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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