Вирусолог Андрес Меритс: ведите себя еще осторожней, чем говорит правительство. Так мы сможем победить коронавирус!

По словам Меритса, ситуация меняется каждый час. На данный момент нет достаточно данных насчет Эстонии, чтобы сказать, чем в итоге все закончится. Единственное, что можно исключить — самый плохой сценарий, как сейчас в Италии, где были совершены все возможные ошибки и все пошло не так.

Меритс призывает эстоноземельцев следовать самым строгим советам, которые в Эстонии еще не были озвучены официально. Например, Германия запретила собираться компаниям больше, чем из двух людей. Сам он считает, что вне круга семьи сейчас можно собираться не более, чем троим людям за раз.

Входящим в группу риска пожилым людям стоит избегать любых контактов с людьми ни дома, ни на улице, а также не ходить в магазины.

Вирусолог советует: следуйте всем мерам, о которых вы читали и которые кажутся более строгими, чем установленные правительством правила. К карнтину нужно относится чрезвычайно серьезно, подчеркивает он, а установленные правительством правила — лишь минимум, которому нужно следовать.

По расчетам Меритса, коронавирус, а вместе с ним и другие вирусы пропали бы через четыре недели, если бы все люди оставались дома. Однако практика показывает, что это просто так не произойдет, констатирует он.

Среди особо опасных для распространения вируса мест Меритс приводит не торговые центры, а общественные транспорт. Вирусолог отмечает, что в отношении этого мнения расходятся, но было бы можно проверить, что произойдет, когда общественный транспорт отменят".