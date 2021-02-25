Вирусолог Андрес Меритс: ношение хирургических масок могло бы стать обязательным везде

По словам Меритса, о хирургических масках информации больше и они точно защищают, к тому же они очень дешевые, добавил вирусолог, пишет RusERR.

"Я понимаю, что в этом случае мы станем производить много мусора, но на данный момент лучше несколько месяцев производить мусор, чем трупы", — сказал ученый.

Андрес Меритс считает, что требование ношения маски в общественных местах следует расширить и на все внутренние помещения за исключением домов.

Тимо Данилов, член правления Magnum Medical, которая поставляет аптекам в том числе защитные маски, считает, что с поставками хирургических масок проблем возникнуть не должно: "Нет проблем с наличием масок на месте, т.е. если будет установлено такое обязательство, что необходимо носить хирургическую или медицинскую маску, то, по нашему мнению, оптовые компании смогут снабжать население Эстонии", — сказал член правления Magnum Medical Тимо Данилов.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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