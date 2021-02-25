Вирусолог Андрес Меритс: ношение хирургических масок могло бы стать обязательным везде(1)
По словам вирусолога Андреса Меритса, в Эстонии ношение хирургической маски должно быть обязательным.
По словам вирусолога Андреса Меритса, в Эстонии ношение хирургической маски должно быть обязательным.
По словам Меритса, о хирургических масках информации больше и они точно защищают, к тому же они очень дешевые, добавил вирусолог, пишет RusERR.
"Я понимаю, что в этом случае мы станем производить много мусора, но на данный момент лучше несколько месяцев производить мусор, чем трупы", — сказал ученый.
Андрес Меритс считает, что требование ношения маски в общественных местах следует расширить и на все внутренние помещения за исключением домов.
Тимо Данилов, член правления Magnum Medical, которая поставляет аптекам в том числе защитные маски, считает, что с поставками хирургических масок проблем возникнуть не должно: "Нет проблем с наличием масок на месте, т.е. если будет установлено такое обязательство, что необходимо носить хирургическую или медицинскую маску, то, по нашему мнению, оптовые компании смогут снабжать население Эстонии", — сказал член правления Magnum Medical Тимо Данилов.
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