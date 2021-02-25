25.02.2021, 07:57

Вирусолог Андрес Меритс: ношение хирургических масок могло бы стать обязательным везде

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"Tuleb arvesse võtta ka juriidilisi asjaolusid, mis maski kandmise kohustamist ümbritsevad. Sügisesest ajast pärinevad mälestused, kui kolm kuud käis arutelu selle ümber, kas maski kandmise nõue on üldse seadusega kooskõlas või mitte," meenutas Merits arutelusid maskikandmise õiguslikkuse üle.
Foto: Argo Ingver

По словам вирусолога Андреса Меритса, в Эстонии ношение хирургической маски должно быть обязательным.

По словам Меритса, о хирургических масках информации больше и они точно защищают, к тому же они очень дешевые, добавил вирусолог, пишет RusERR.

"Я понимаю, что в этом случае мы станем производить много мусора, но на данный момент лучше несколько месяцев производить мусор, чем трупы", — сказал ученый.

Андрес Меритс считает, что требование ношения маски в общественных местах следует расширить и на все внутренние помещения за исключением домов.

Тимо Данилов, член правления Magnum Medical, которая поставляет аптекам в том числе защитные маски, считает, что с поставками хирургических масок проблем возникнуть не должно: "Нет проблем с наличием масок на месте, т.е. если будет установлено такое обязательство, что необходимо носить хирургическую или медицинскую маску, то, по нашему мнению, оптовые компании смогут снабжать население Эстонии", — сказал член правления Magnum Medical Тимо Данилов.

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