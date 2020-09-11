Вирусолог Андрес Меритс: коронавирус не стал мягче

"Большая ошибка считать, что вирус стал мягче. Нет, вирус такой же, как и был весной", — ответил Андрес Меритс на просьбу Forte прокомментировать высказывание врачей о том, что самые опасные штаммы коронавируса погибли.

"SARS-CoV-2 никогда не имел "более патогенных вариантов", которые могли бы погибнуть. Вирус как был, так и остается однородным, в теперешних его вариантах было лишь 7-8 мутаций", — добавил он.

Специалист дал советы по снижению распространения коронавируса: "Маски в помещениях, почему их ношение не сделали обязательным? Приложение HOIA, декларации о здоровье, сбор информации (добровольно) в ресторанах, театрах и т.д. Проветривание помещений и хорошая вентиляция. Термокамеры (которые хотят поставить в таллиннских школах) — не уверен, что это поможет. Мыть и дезинфицировать руки в любой ситуации", — ответил вирусолог.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!