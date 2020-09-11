Вирусолог Андрес Меритс: коронавирус не стал мягче
Вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс не считает, что сейчас можно снисходительно относиться к коронавирусу. По его словам, результат от этого может быть неприятным.
Вирусолог Тартуского университета Андрес Меритс не считает, что сейчас можно снисходительно относиться к коронавирусу. По его словам, результат от этого может быть неприятным.
"Большая ошибка считать, что вирус стал мягче. Нет, вирус такой же, как и был весной", — ответил Андрес Меритс на просьбу Forte прокомментировать высказывание врачей о том, что самые опасные штаммы коронавируса погибли.
"SARS-CoV-2 никогда не имел "более патогенных вариантов", которые могли бы погибнуть. Вирус как был, так и остается однородным, в теперешних его вариантах было лишь 7-8 мутаций", — добавил он.
Специалист дал советы по снижению распространения коронавируса: "Маски в помещениях, почему их ношение не сделали обязательным? Приложение HOIA, декларации о здоровье, сбор информации (добровольно) в ресторанах, театрах и т.д. Проветривание помещений и хорошая вентиляция. Термокамеры (которые хотят поставить в таллиннских школах) — не уверен, что это поможет. Мыть и дезинфицировать руки в любой ситуации", — ответил вирусолог.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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