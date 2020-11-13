Вирусолог Андрес Меритс: это последняя зима, когда мы так сильно мучаемся с коронавирусом

Ситуация с разработкой вакцин от COVID-19 настолько многообещающая, что Меритс пришел к такому смелому выводу.

”Еще в начале этой недели я бы не решился такое сказать. Но во вторник выяснилось, что вакцина работает и работает она очень хорошо”, — пояснил вирусолог. Это даст отпор всем, кто утверждает, что нам так и так придется переболеть COVID-19.

Это даст отпор всем, кто утверждает, что нам так и так придется переболеть COVID-19 и тогда все будет в порядке. Меритс уверен, что не придется. Тем более что опыты с зимними видами коронавирусов показали, что есть люди, которые могут переболеть одной болезнью по семь раз в течение 20 лет, поэтому переболев COVID-19 один раз иммунитет не гарантирован.

Меритс говорит, что сейчас удалось разработать не такого рода вакцину, как против гриппа, которая снижает риск заболеть, а такого рода, которая контролирует. "Вместе с сезонностью и вакциной можно сказать, что дни этой болезни сочтены", — уверен вирусолог.

Американская фармацевтическая компания Pfizer обещала при получении разрешения на использование выпустить на рынок 50 миллионов доз вакцины в этом году и 1,3 миллиарда в следующем. На финальной стадии разработки вакцины находится и Moderna, другая фармацевтическая компания из США.

”Думаю, что в течение шести месяцев получат лицензии 5–6 вакцин. Это очень оптимистичный сценарий, который я в начале недели еще не посмел бы озвучить", — говорит Меритс.

”Люди боятся, что если мы перейдем на более жесткие меры [борьбы с коронавирусом], то все так и останется. Но оно не останется, они помогут нам быстрее справиться с вирусом и нам придется терпеть ограничение меньшее количество времени. Сейчас у нас ситуация, когда контроль пропадает или же уже исчез, и если это произойдет, то нас ждет то же самое, что и в других европейских странах, где это уже произошло", — наставляет вирусолог.

Меритс отмечает, что намного дешевле и менее изнурительно избегать болезни, однако не нужно сидеть дома и сходить с ума — действовать нужно продуманно.

"Мы не можем думать, мол пусть одна группа людей просто умрет, такого у нас просто не допустят. Но текущий проблемный период не будет длиться бесконечно, триумф вируса над всем миром закончится. Мы не заставим его исчезнуть, и вновь появятся новые, но его свободному перемещению придет конец. Впереди тяжелые времена, но они не продлятся долго", — подводит итог Меритс.