Вирусолог Андрес Меритс: если вы потрогали сиденье в автобусе, на ваших пальцах уже осталась пара десятков различных вирусов

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Что вам как ученому интереснее всего в связи с охватившей весь мир вспышкой коронавируса?

Примеры того, как с вирусом успешно справляются и ряд примеров, как с вирусом справиться не могут. Ясно, что допущены ошибки.

В чем заключаются самые крупные неудачи?

Первая ошибка: китайцы, к сожалению, проспали момент, когда вирус еще не получил широкого распространения. Они понимали, что вирус патогенен, но поначалу предполагали, что он не передается от человека человеку. Лица, принимающие решения, не осознали, что нужно действовать, и это стало серьезной промашкой.

Ошибка номер два: до середины февраля ситуация в Южной Корее была удовлетворительной, но они не сумели в правильный момент отследить взрывное распространение вируса в религиозной секте.

В-третьих, непонятно повели себя Италия и Иран: когда вирус попал туда, уже было известно, что он передается от человека человеку и что он опасен, но страны проспали начало вспышки. Ошибкой было оставить в карантине круизный лайнер Diamond Princess. По какой-то причине вирус на корабле смог распространиться. Я не знаю, почему. Я не очень верю, что через вентиляцию, поскольку по воздуху коронавирусы почти не передаются.

Каким способом вирус распространяется быстрее всего?

Если вы потрогали сиденье в автобусе, на ваших пальцах уже осталась пара десятков различных вирусов. Большинство из них, конечно, бактериофаги, то есть вирусы, которые заражают только бактерии.

Воздушно-капельным путем и через поверхности. Вирионы коронавируса относительно крупные и выделяются из организма человека в то время, когда он разговаривает, кашляет или чихает, вместе с возникающими каплями. Они не остаются надолго в воздухе, довольно быстро падают.

Какая погода способствует распространению коронавируса?

Как и остальные вирусы, коронавирус чувствителен к солнечному свету. Пасмурная погода прекрасно им подходит.

Заражает ли коронавирус еще до возникновения симптомов?