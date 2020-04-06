06.04.2020, 10:10

Вирусолог Андрес Меритс: если вы потрогали сиденье в автобусе, на ваших пальцах уже осталась пара десятков различных вирусов


Кюлли-Рийн Тигассон
EST
Andres Merits
Andres MeritsFoto: Argo Ingver

Какие ошибки совершили власти разных стран? Действительно ли коронавирус так опасен? Ждут ли нас в будущем эпидемии и пандемии? На вопросы ответил "Эстонскому экспрессу" профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.

"Эстонский экспресс" - ежемесячное печатное издание на русском языке. Стоимость одного экземпляра - 1,49 евро.

Что вам как ученому интереснее всего в связи с охватившей весь мир вспышкой коронавируса?

Примеры того, как с вирусом успешно справляются и ряд примеров, как с вирусом справиться не могут. Ясно, что допущены ошибки.

В чем заключаются самые крупные неудачи?

Первая ошибка: китайцы, к сожалению, проспали момент, когда вирус еще не получил широкого распространения. Они понимали, что вирус патогенен, но поначалу предполагали, что он не передается от человека человеку. Лица, принимающие решения, не осознали, что нужно действовать, и это стало серьезной промашкой.

Читайте также:

Ошибка номер два: до середины февраля ситуация в Южной Корее была удовлетворительной, но они не сумели в правильный момент отследить взрывное распространение вируса в религиозной секте.

В-третьих, непонятно повели себя Италия и Иран: когда вирус попал туда, уже было известно, что он передается от человека человеку и что он опасен, но страны проспали начало вспышки. Ошибкой было оставить в карантине круизный лайнер Diamond Princess. По какой-то причине вирус на корабле смог распространиться. Я не знаю, почему. Я не очень верю, что через вентиляцию, поскольку по воздуху коронавирусы почти не передаются.

Каким способом вирус распространяется быстрее всего?

Если вы потрогали сиденье в автобусе, на ваших пальцах уже осталась пара десятков различных вирусов. Большинство из них, конечно, бактериофаги, то есть вирусы, которые заражают только бактерии.

Воздушно-капельным путем и через поверхности. Вирионы коронавируса относительно крупные и выделяются из организма человека в то время, когда он разговаривает, кашляет или чихает, вместе с возникающими каплями. Они не остаются надолго в воздухе, довольно быстро падают.

Какая погода способствует распространению коронавируса?

Как и остальные вирусы, коронавирус чувствителен к солнечному свету. Пасмурная погода прекрасно им подходит.

Заражает ли коронавирус еще до возникновения симптомов?

Согласно наиболее распространенному мнению, почти нет. Симптомами являются насморк, кашель и чихание: с ними вирус выделяется из больного организма и переносится на здоровый. В этом отношении коронавирус отличается от вируса гриппа: больной гриппом заразен уже за день-два до возникновения симптомов. Вирус гриппа легче распространяется по воздуху.

Что делает SARS-CoV-2 таким опасным?

Я не говорю, что он особенно опасен. Он ”молодой и дурной” — попал к человеку, поселившись в своем новом хозяине всего три месяца назад, и пока не адаптировался. Если в нужное время за ним не будет установлен надзор, он может добраться до тех, до кого добраться не должен: до пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Кто правильнее ведет себя в нынешней ситуации, тот кто спокойно ходит на работу и говорит, что не боится вируса, или тот, кто закупается туалетной бумагой и прочими запасами и остается работать дома?

Оба поступают правильно, если ведут себя рационально. Можно ли работать из дома или нет, зависит от работы. Я считаю, что сейчас каждый должен считаться с тем, что болезнь, похожая на обычную простуду, может быть вызвана коронавирусом. Это может быть привычный нам коронавирус 229E или коронавирус OC43, а может оказаться и SARS-CoV-2.

Коронавирус 229E и коронавирус OC43 уже несколько лет циркулируют в Эстонии?

Да. В общей сложности по миру среди людей распространяются четыре коронавируса, вызывающие кашель, насморк, боль в горле и обычные простудные заболевания. В Эстонии представлены два. Кроме того, SARS-CoV-1, MERS-CoV, а теперь еще и SARS-CoV-2 являются причиной тяжелых заболеваний и смертности.

Возможно ли, что в прошлом коронавирусы 229E и OC43, когда они попали от животных к человеку, вызывали столь же серьезные симптомы, как сейчас SARS-CoV-2?

Вполне вероятно. Когда вирус получает нового хозяина, первая встреча всегда происходит бурно. Обычно вирус приспосабливается быстрее, чем его хозяин. Все вирусы мутируют. Это не означает, что что-то ухудшается, мутация — лишь часть существования вируса. Представить себе вирус, который не мутирует, также сложно, как представить себе человека, который не дышит. Мутации случайны. Вопрос в том, вирусы с какими мутациями начинают распространяться. Обычно преуспевают вирусы, которые распространяются потихоньку и вызывают меньше симптомов, поскольку их трудно заметить. В большинстве случаев естественный отбор предпочитает легкие мутации.

Какие самые странные ”фейковые” новости о SARS-CoV-2 вам встречались?

Удивительных ”новостей” хватает! Часть из них основывается на неверно истолковываемой научной информации, как например, сообщение о том, что вирус разделился надвое. Часть новостей совершенно абсурдна. Например, в интернете продают ”вакцины”. Или этот разговор о биооружии. Если кто-то создает биологическое оружие, почему такое убогое? Взяли бы за основу MERS-CoV (смертность от MERS — 30% — ЭЭ)! Если довести до абсурда, можно сказать, что SARS-CoV-2 создан против эстонской правительственной коалиции, поскольку он прежде всего убивает пенсионеров и мужчин, иным словами, избирателей

Центристской партии и EKRE. Кажется, единственное, в чем SARS-CoV-2 действительно эффективен — это экономический саботаж. Триллионы на биржах летят направо и налево. Но я не думаю, что SARS-CoV2 мог бы оказаться кому-либо полезен хоть в каком-то контексте.

Вирусы классифицируются по степени опасности: в первую категорию попадают наиболее безопасные, в четвертую — самые опасные. К какой категории относится SARS-CoV-2?

Случайно полученный от летучей мыши коронавирус, вероятно, является вирусом второй категории. SARS-CoV-2 относятся к третьей категории, как и MERS-CoV, и SARS-CoV. Вирусы третьей категории могут быть очень опасны для людей. Сюда, например, входит вирус бешенства. Хватает и вирусов, которые составляют IV, то есть самую опасную категорию: Эбола, Марбург, Нипах, Хендра, некоторые арена- и буньявирусы, о которых мы сейчас знаем крайне мало. Процент смертности от этих вирусов очень высок: в случае некоторых — около 90%. И они могут передаваться от человека к человеку. Когда где-то происходит вспышка, проспать ее практически невозможно.

К четвертому классу относится и вирус оспы, вероятно, погубивший больше всего людей за всю историю человечества.

Смертность от SARS составляет 10%, смертность от MERS — треть. Почему SARS-CoV2 с его уровнем смертности в несколько процентов попадает с ними в одну категорию?

Потому что он распространяется очень быстро, мы пока знаем о нем очень мало, и у нас нет пока средств, чтобы от него защититься. Когда накопится больше информации или будет выработана вакцина, категория может измениться.

Какие важные вопросы, связанные с коронавирусом, до сих пор остаются без ответа?

Во-первых: каким способом он добрался до людей? Между летучей мышью и человеком все же существует какое-то непонятное пространство. Во-вторых: почему так редко встречается заражение детей? Смертность в группе до 10 лет нулевая — это прекрасно, но нужно знать, почему так происходит. Или почему процент смертности у мужчин почти в два раза выше, чем у женщин — связано ли это с тем, что у женщин выше иммунитет, или с чем-то еще? Кроме того, для нашего социального поведения распространение коронавируса — хорошая модель, которая показывает, насколько мы беззащитны или успешны в этой ситуации. Это не вирус конца света, он не самый опасный, но было бы лучше, если бы его не было.

Какой вирус их тех, что сейчас хранятся в мировых лабораториях, наиболее опасен, по вашему мнению?

Оглянувшись назад, становится ясно, что самый опасный — вирус оспы. В современном мире оспа ликвидирована, так что начиная с 1980 года прививок от нее больше не делают. В настоящее время вирус оспы хранится в трех местах. Два из них относительно безопасны: лаборатории в Новосибирске и в Атланте. А третье место — интернет. И он наименее безопасен.

Что вы имеете в виду?

Последовательность генетического кода вируса оспы опубликована в интернете, при желании его можно создать в лаборатории за два месяца. Это было бы возможно, если бы в лабораториях не применялись бы разнообразные метолы контроля. Против оспы имеется действенная вакцина, но при желании можно создать такой вариант вируса, с которым она не справится. В этом случае, конечно, может быть утрачена какая-то характеристика вируса, например, он будет не так легко распространяться. Вирус оспы — крупный и сложный. Коронавирус можно создать в лаборатории за пару недель, вирус гриппа — за пару дней, если имеются необходимые средства, умения и знания о последовательности его генома.

Какие типы вирусов могут быть основным источником возможных эпидемий или пандемий в будущем?

Полтора года назад мы с коллегами пытались составить список потенциально опасных для человечества вирусов. И пришли к полному консенсусу, что на первом месте коронавирус. Природный резервуар коронавирусов велик. У коронавируса достаточно сил для того, чтобы легко менять хозяина, тогда как у большинства других вирусов этой способности нет. Он может передаваться по воздуху. И, как правило, вызывает тяжелые заболевания. Если собрать все эти факты вместе, понятно, что коронавирусы — в топе списка.

Можно ли ожидать, что в теплую погоду распространение коронавируса закончится?

На сезонность SARS-CoV2 возлагается множество надежд. Обычно сезон вирусов заканчивается в апреле или в начале мая — в одно время с РСВ, гриппом и парагриппом. К сожалению, честный ответ заключается в том, что мы не знаем, является ли (и в какой мере) SARS-CoV2 сезонным. Но даже если это не так, следить за ним и определять заражение будет проще, когда иссякнет инфицирование другими вирусами, вызывающими те же симптомы.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: