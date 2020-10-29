Вируская тюрьма рассказала, как борется с коронавирусным очагом среди заключенных

Министерство юстиции подтвердило, что в Вируской тюрьме у 31 заключенного обнаружили коронавирус. Ковид попал в исправительное учреждение через учителя. Как ответила RusDelfi сотрудник пресс-службы Теэле Сихтмяэ, больных может быть и больше. "На сегодняшний день тест сделали всем заключенным Вируской тюрьмы. Точные результаты будут известны завтра", — уточнила она.

Как изолировать больных в изолированном месте? "Заключенные, тест на коронавирус которых оказался положительным, находятся отдельно от остальных", — подчеркнула Сихтмяэ. По ее словам, никто из них сейчас не нуждается в больничном лечении. Как короткие, так и долгосрочные посещения на данный момент приостановлены.

В октябре подход к предотвращению распространения COVID-19 был другим. "В этот раз мы не принимаем особенных мер, как весной, — продолжила она. — В том числе не делаем для сотрудников тюрьмы смены длиною в несколько дней. Весной у ученых были лишь первоначальные данные — китайские исследования. Сейчас же научное сообщество знает о коронавирусе больше. Согласно свежим заключениям специалистов, ВИЧ-позитивные и больные гепатитом С не относятся к группе риска. А таких в тюрьмах много. На данный момент групп риска, на защите которых мы сосредоточились, меньше, чем было весной. К группам риска сейчас относятся: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими проблемами в фазе активного лечения, тяжелой болезнью почек и другими недугами, при которых медики считают, что людям серьезно угрожает вирус".

По состоянию на 29 октября в Эстонии заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,07. Утром 29 октября в больницах находится 34 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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