Вирус вновь наступает: Раквереская больница запретила посещение пациентов
В связи с угрозой возможного распространения коронавируса начиная с завтрашнего дня в Раквереской больнице введено ограничение на посещение пациентов.
В связи с угрозой возможного распространения коронавируса начиная с завтрашнего дня в Раквереской больнице введено ограничение на посещение пациентов.
Пациентам разрешено передавать посылки через регистратуру, сообщила больница в социальных сетях. Разрешено передавать личные вещи (средства гигиены, очки, тапочки и т.п.).
Из продуктов разрешено передавать только те, которым не требуется холодильник, при этом они должны быть с длительным сроком хранения.
В самых экстренных случаях посещение пациента допускается одним близким человеком по предварительному согласованию с лечебным отделением.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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