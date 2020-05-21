Вирумааский колледж ТТУ пополнит базу химических терминов

Вирумааский колледж в сотрудничестве со специалистами химических предприятий пополнит терминологическую базу данных с целью развития профессиональной лексики студентов, получающих высшее прикладное и магистерское образование по специальности химические технологии.

Сборник терминологической и профессиональной лексики будет цифровым, но при желании его можно распечатать. Термины из учебного сборника добавят в базу данных химических терминов Ekilex. В настоящее время данный ресурс содержит 1362 термина по химии на эстонском языке. Подготовленный материал, методические приёмы изучения терминологической и профессиональной лексики будут представлены на семинаре, который пройдёт в Вирумааском колледже в январе 2021 года.

”Развитие профессионального языка и эстонской терминологии очень важно в колледже. Умение сотрудничать и выражать свои мысли являются ключевыми компетенциями современного человека. Преподаватели эстонского языка и химических технологий колледжа в постоянной совместной работе дополняют и развивают знания друг друга. Знание любого языка полезно, преподаватели и выпускники Таллиннского технического университета должны быть знакомы с терминологией на эстонском языке по своей специальности и быть готовы развивать профессиональный язык”, — добавила Кайре Вийл, руководитель рабочей группы по гуманитарным предметам колледжа.

Проект Вирумааского колледжа по развитию химической терминологии поддерживается Институтом эстонского языка, который организует работу комиссий по эстонской терминологии в различных областях, а также содействует обучению терминологической лексике и её популяризации.

В феврале 2020 года при поддержке Министерства образования и науки Эстонии в колледже прошла посвящённая эстонской терминологии конференция, на которой был дан обзор новейших эстонских терминологических баз данных и состоялся обмен опытом по развитию профессиональной лексики.

Вирумааский колледж — это региональное академическое учебное заведение, расположенное в Кохтла-Ярве, где можно получить высшее образование в дневной и сессионной форме по трем прикладным и двум магистерским инженерно-техническим специальностям.