Viru Keskus и Kaubamaja будут работать по сокращенному графику

"С этой среды мы сокращаем время работы центра, мы идем на этот шаг, так как чувствуем ответственность перед нашими посетителями и работниками. Решение мы приняли совместно с предприятиями, работающими в торговом центре, при этом мы учитывали стремление сохранить рабочие места и пожелания клиентов", — отмечает руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн.

По словам руководителя Viru Keskus, самым главным является сохранение здоровья клиентов и работников, поэтому вводятся дополнительные меры для обеспечения минимального распространения вируса. В торговом центре значительно расширена уборка площадей общего пользования, установлены дезинфицирующие средства, обеспечена возможность мыть руки и информационные стенды департамента здоровья о профилактике заражения вирусом.

Продуктовый отдел Kaubamaja как в Таллинне, так и в Тарту продолжит работать в обычное время. "Мы сделали более интенсивной уборку торгового зала и дезинфекцию поверхностей, с которыми люди контактируют. Особое внимание уделяется гигиене общих касс и касс самообслуживания.