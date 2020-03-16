Viru Keskus и Kaubamaja будут работать по сокращенному графику

Viru Keskus, таллиннский и тартуский Kaubamaja сообщают, что в связи с объявленным правительством страны чрезвычайным положением магазины будут работать по сокращенному графику с 10.00 до 19.00.
Перемены не коснутся продуктового отдела Kaubamaja (как в Таллинне, так и в Тарту) и аптеки Apotheka в Viru Keskus, которые продолжат работать по обычному графику, с 09.00 до 22.00 и с 09.00 до 21.00 соответственно. Apotheka в торговом центре Tartu Kaubamaja будет работать с 10.00 до 19.00.
Viru Keskus, таллиннский и тартуский Kaubamaja сообщают, что в связи с объявленным правительством страны чрезвычайным положением магазины будут работать по сокращенному графику с 10.00 до 19.00.
"С этой среды мы сокращаем время работы центра, мы идем на этот шаг, так как чувствуем ответственность перед нашими посетителями и работниками. Решение мы приняли совместно с предприятиями, работающими в торговом центре, при этом мы учитывали стремление сохранить рабочие места и пожелания клиентов", — отмечает руководитель Viru Keskus Гертти Когерманн.
По словам руководителя Viru Keskus, самым главным является сохранение здоровья клиентов и работников, поэтому вводятся дополнительные меры для обеспечения минимального распространения вируса. В торговом центре значительно расширена уборка площадей общего пользования, установлены дезинфицирующие средства, обеспечена возможность мыть руки и информационные стенды департамента здоровья о профилактике заражения вирусом.
Продуктовый отдел Kaubamaja как в Таллинне, так и в Тарту продолжит работать в обычное время. "Мы сделали более интенсивной уборку торгового зала и дезинфекцию поверхностей, с которыми люди контактируют. Особое внимание уделяется гигиене общих касс и касс самообслуживания.
Помимо этого мы поместили в торговом зале станции для дезинфекции рук", — рассказывает исполнительный директор Kaubamaja AS Эркки Лаугус. — Мы также учли то, что работники, которые могут быть более восприимчивы к вирусу, не должны находиться в прямом контакте
с клиентами, и при возможности позволяем им работать на дому". Лаугус заверяет, что бояться нехватки товаров первой необходимости и продуктов питания не следует, и призывает людей к разумному потреблению.
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