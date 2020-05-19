Виновный в травмах сослуживцев военный Куперьяновского батальона сохранит свою должность

Как месяц назад сообщили в Силах обороны, 14 апреля двое срочников стояли возле грузового автомобиля, когда рядом с ним начал движение другой грузовик, за рулем которого находился действующий военнослужащий Куперьяновсого пехотного батальона, который ввиду плохих дорожных условий и ограниченной видимости при маневрировании совершил ошибку, неверно оценив расстояние, в связи с чем два срочника оказались зажатыми между двумя грузовиками.

Один из свидетелей инцидента сказал, что военнослужащий хотел похвастаться своими умениями перед срочниками. Официально военнослужащий объяснил случившееся плохими погодными условиями, которые ограничили видимость.

Оба пострадавших были доставлены в больницы.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь второй пехотной бригады Сандер Мяндоя, лечение обоихпострадавших проходило планово: один солдат к настоящему моменту зачислен в резерв, лечение второго продолжается в Таллиннском центре здоровья Сил обороны.

"У обоих пострадавших срочников есть возможность получить через Силы обороны услуги по восстановительному лечению и после зачисления в резерв. Военная полиция провела расследование обстоятельств несчастья, в ходе которого было установлено, что главной причиной была неточная оценка расстояния между машинами", - сказал Мяндоя. Находившийся за рулем военнослужащий получит дисциплинарное взыскание, он извинился как перед пострадавшими, так и перед членами их семей, выразил сожаление в связи с произошедшим. Службу он продолжает в прежней должности.