Виновник страшной аварии с 13 пострадавшими избежал тюрьмы. Его родители взяли кредиты, чтобы выплатил жертвам компенсацию

За совершение аварии суд наказал Кобинга 2 годами и 8 месяцами лишения свободы, из которых полгода — реальный срок, остальное — условный. В качестве условия суд обязал Кобинга в течение трех лет возместить четырем пострадавшим нематериальный ущерб на общую сумму в 45 000 евро.

Поскольку суд предоставил Кобингу на выплату компенсаций три года, потерпевшие до истечения этого срока не могли передать требования судебному исполнителю. Срок истек 24 октября 2019 года. К тому времени Кобинг выплатил потерпевшим всего около 50 евро, так что его инспектору по уголовному надзору не оставалось ничего, кроме как ходатайствовать о приведении назначенного Кобингу наказания (тюремное заключение) в исполнение.

Однако в октябре этого года Кобинг избежал тюремного заключения, так как смог наконец выплатить компенсацию пострадавшим — с помощью своих родителей, которые взяли кредиты на покрытие суммы. Часть необходимой суммы также покрыла страховая фирма.

16 мая 2015 года на Тартуском шоссе в Таллинне управлявший автомобилем BMW 22-летний Грегор совершил ДТП, подвергнув опасности в общей сложности 16 человек, реальных пострадавших оказалось 13.

Четверо из них получили тяжкие и представляющие угрозу жизни травмы. Более легкие травмы получили девять человек, в том числе трое детей. Экспертиза выявила, что водитель употреблял алкоголь, но не был в состоянии уголовно наказуемого опьянения.

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