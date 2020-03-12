12.03.2020, 14:43

Вильяндиская гимназия отправила учеников по домам: у педагога симптомы коронавируса


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Viljandi gümnaasiumi õpilased saadeti e-õppele Foto: Kenno Soo

Директор Вильяндиской гимназии Юлле Матсин сообщила, что у одного учителя сегодня обнаружились симптомы коронавируса, из-за чего педагог в школу не пришел. Директор решил отправить детей на домашнее обучение.

"Мы временно перевели учеников на домашнее обучение, потому что у одного работника проявились сегодня симптомы коронавируса", - сказала Матсин. "Педагог сдаст сегодня анализ, результаты которого станут известны завтра".

Директор добавил, что учитель с подозрением на коронавирус контактировал с зараженным в рамках фестиваля NOM на Сааремаа. Насколько известно Матсин, закрытие школ и детских садов в Выру тоже связано с этим же фестивалем.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

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Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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