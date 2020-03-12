Вильяндиская гимназия отправила учеников по домам: у педагога симптомы коронавируса

"Мы временно перевели учеников на домашнее обучение, потому что у одного работника проявились сегодня симптомы коронавируса", - сказала Матсин. "Педагог сдаст сегодня анализ, результаты которого станут известны завтра".

Директор добавил, что учитель с подозрением на коронавирус контактировал с зараженным в рамках фестиваля NOM на Сааремаа. Насколько известно Матсин, закрытие школ и детских садов в Выру тоже связано с этим же фестивалем.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.