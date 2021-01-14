Вильянди принял решение убрать скандальный памятник певцу Яаку Йоала

Как ранее писал Delfi, вдова певца Майре Йоала в шоке от памятника, установленного в честь умершего певца. Для того, чтобы его убрали, она даже обратилась за помощью к адвокатам.

Негодование Майре Йоала объясняется тем, что эскиз, на который она дала свое согласие, не соответствует окончательному результату. Она не давала согласия на разглашение личных данных Яака Йоала на памятнике, окруженном цветными мигающими огнями. Кроме того, неуместным показалось использование несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, серебро, бронзовое лицо на сероватом столбе, который в свою очередь покоится на коричневой основе.

В письме с претензией, поданном в гоуправу Вильянди в понедельник, требуется прекратить нарушение личных прав и прав на товарный знак не позднее 18 января, а также удалить личные данные Яака Йоала, то есть его изображения (голова, руки) с памятника, имя певца, годы жизни, а также биографию на трех языках.