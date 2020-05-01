Виктория Ладынская Кубитс вернула государству свое повышение зарплаты

Депутат Виктория Ладынская-Кубитс сообщила о том, что вернула государству ту сумму, на которую в ходе плановой индексации была повышена ее зарплата.
”Я не стала совершать пожертвование, поскольку жертвовать можно только хлеб со своего стола. Я принципиально не могу согласиться, что на этот раз увеличение зарплат высоких государственных служащих было уместным. Поэтому это не мой хлеб. Поэтому и вернула”, — написала Ладынская-Кубитс написала у себя на Facebook.
Она выразила сожаление тем, что законопроект о приостановлении повышения зарплат высокопоставленным чиновникам, который был передан Рийгикогу 25 марта, до сих пор даже не выставили на обсуждение.
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