Виктория Ладынская-Кубитс отказалась от предложенного ей министерского портфеля

"Соответствует действительности. Этот конкретный портфель — министра народонаселения — был предложен, и я отказалась от него. Причин целый ряд. Одна из них кроется в том, что мы много говорим о государственной реформе и больших расходах государственного сектора, но создаем дополнительные посты министров. Вдобавок у меня есть вопросы и к создающейся коалиции как таковой", — сказала Ладынская-Кубитс.

Политик Isamaa добавила, что понимает председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера, который взял после выборов максимум. "Для партии это смелый и во многих аспектах сильный шаг, и если посмотреть на состав правительства, то именно представители Isamaa там более сильная сторона. Но мое представление о вещах другое, отсюда и мое решение", — сказала Ладынская-Кубитс.