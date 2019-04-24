Виктория Ладынская-Кубитс: если EKRE оскорбляет людей, мне остается только одно — голосовать против

Для меня принципиально, исходит ли патриотизм человека из того, что он любит свои ценности, или он, скорее, ненавидит тех, кто разделяет другие ценности. Этой ненависти много. Наверное, немного странно, когда некоторые члены говорящей о религиозных ценностях партии оскорбляют тех, кто думает немного по-другому или совсем по-другому — перед Богом мы ведь равны. Для защиты своей позиции не нужно оскорблять других. Этих высказываний EKRE было предостаточно. Я помню этот пикет, где произошел конфликт между Тарандом и EKRE. Многие до сих пор говорят, кто кого там на месте больше провоцировал. Меня же больше всего напугал плакат с повешенным миксером. Плакат — это больше не эмоция, это сознательный поступок, подготовленный месседж. Даже тогда, когда позиция министра другой партии тебе не нравится, этот месседж исходит не из защиты своих ценностей, а из ненависти к инакомыслящим. Не могу скрывать, что использованные по отношению к эстонским русским фразы запали в душу. Моя степень чувствительности как эстонской русской несколько другая, чем, может быть, у некоторых закаленных коллег. Не буду называть конкретные болезненные фразы, чтобы не печатать их снова. Но это не взятые с потолка слова. Так чувствуют себя многие местные жители другой национальности. Я каждый день занимаюсь сферой интеграции и, голосуя, тоже стояла за этих людей. При этом должна признать, что и другие партии не совсем чисты от оскорблений. Эта политическая культура могла бы быть у нас более уважительной. И мой сигнал и был обусловлен этим. Если вам не нравится оскорбительная песня в передаче Михкеля Рауда и вы знаете, что это причиняет боль, то почему вы сами создаете среду, где разрешаете тяжко оскорблять людей?

Что произойдет, если риторика EKRE не изменится? Что вы тогда будете делать?

В конечном итоге риторика EKRE — это риторика EKRE. Я не обвинитель и не их адвокат. Если они в очередной раз оскорбят людей, то у меня останется только одно решение, которое я и использовала — голосовать против.

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Когда вы подробнее объясняли свое решение в Facebook, его также прокомментировали Яак Мадисон и Урмас Эспенберг. Их точка зрения была, что вы должны уважать решения Isamaa и голосовать как партия. EKRE пытается поставить Isamaa на место в том, как должны голосовать их депутаты?

У них своя партия, у нас своя. Уважаемые господа могли бы думать не только о том, кто и как должен голосовать, но и о том, какова причина голосования. Я надеюсь, что они не обидятся, а, скорее, поймут суть сообщения.

В том же посте вы также критиковали Яну Тоом, что она продала свою Яну времен кампании за брюссельскую капусту. Что вы имели в виду?

Здесь нужно смотреть это сообщение в целом. По сути, я сказала русскому крылу Центристской партии, что они годами строили свою политику на страхе национализма, заталкивая русских в изоляцию, и теперь их (своих эстонских русских) голосами сделали то, чем пугали. Это что-то, что у меня с политической культурой не вяжется. Как Кылварт своим постом мэра, так и Тоом свои Брюсселем награждены, чтобы не быть в прошлую среду в зале, потому что своим избирателям они годами строили совершенно другой месседж. Я далека от идеологии Центристской партии, сообщение было об отсутствии политической культуры: в русскоязычной предвыборной кампании пугали, что если не проголосуют за Центристскую партию, придет EKRE, и после выборов они голосами эстонских русских привели к власти ту же самую EKRE. Об этом я писала.

А голосами ваших избирателей не привели EKRE к власти?

С этим вопросом мы возвращаемся обратно в начало нашего интервью. У меня рука не поднялась, чтобы подписать этот договор. Но правда в том, что моя партия в этой коалиции. Правда и то, то перед выборами у нас не было исключающей риторики.

ТОП

Если Isamaa согласится акцептировать риторику EKRE, отложить разумный консерватизм, то вы продолжите голосовать против них, но по-прежнему останетесь в партии?

Важно было именно голосование в прошлую среду, где я показала свою позицию. Я понимаю, почему такая коалиция рождается. Причины нужно искать не столько в EKRE, сколько в несделанных делах предыдущих политиков. Разумеется, также в том, что народ не слушают. В протесте. В том, что в общем плане не считаются с консервативным миром и даже подавляют его. Я тоже чувствовала это. И хочу, чтобы разумные консервативные ценности были пропорционально представлены с большой поддержкой народа и в эстонской политике. Я собираюсь и в дальнейшем думать своей головой и согласовывать это со своей совестью. Если будут вещи, которые явно поддерживают мои взгляды и взгляды моей Isamaa, то поддержу. Если же будут темы, которые переходят мои красные черты, то свое отношение я уже показала. И да, из партии и фракции я уходить не собираюсь. Хлопать дверьми, конечно эффектно, но на процессы можно повлиять, будучи внутри процессов.

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Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.