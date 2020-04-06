Viking Line увеличил число грузовых рейсов на линии Таллинн - Хельсинки и остановил перевозку пассажиров

С целью расширения перевозки товаров между Эстонией и Финляндией и уменьшению очередей из грузовых машин в портах Viking Line увеличил до конца апреля по будним дням на линии между Таллинном и Хельсинки количество рейсов с одного до двух.

В связи с вызванной вирусом COVID-19 чрезвычайной ситуацией Viking Line продолжает работать на Балтийском море по сокращенному графику. Перевозки пассажиров резко сократились, но спрос на грузовые перевозки по-прежнему высок. Из семи судов предприятия четыре продолжают ходить между Эстонией и Финляндией, а также Финляндией, Аландскими островами и Швецией, чтобы обеспечить грузоперевозки.

”В нынешнее сложное время особенно важно, чтобы сохранились важные для всех нас жизненно важные функции, и Viking Line поддерживает это, оказывая услуги по перевозке товаров между Эстонией, Финляндией и Швецией”,- сказал исполнительный руководитель Viking Line Яан Хансес.

Движение Viking Line на линии Таллинн — Хельсинки

M/S Gabriella будет в ходу на линии между Таллинном и Хельсинки как минимум до 30 апреля 2020.

Понедельник-пятница

Таллинн-Хельсинки 07.00-10.00

Хельсинки-Таллинн 12.30-15.30

Таллинн-Хельсинки 16.30-19.30

Хельсинки-Таллинн 20.30-23.30

Суббота

Таллинн-Хельсинки 07.00-10.00

Хельсинки-Таллинн 11.00-14.00

Воскресенье

Таллинн-Хельсинки 16.30-19.30

Хельсинки-Таллинн 20.30-23.30

Viking XPRS, который ходит на линии Таллинн — Хельсинки приостановил перевозку пассажиров до 30 апреля 2020 года. Перевозка пассажиров между Хельсинки и Стокгольмом, а также круизы в Стокгольм и Мариенхамн на Viking Cinderella приостановлены как минимум до 13 мая 2020 года.

Viking Line свяжется с теми клиентами, на кого повлияли отмененные отправления. Брони можно аннулировать и изменить бесплатно. Просим пассажиров запастись терпением, так как отмена рейсов вызвала большую нагрузку на службу обслуживания клиентов. Больше информации о возврате денег за билеты и об изменении дат поездок можно найти на нашей домашней странице.