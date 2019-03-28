Viking Line добавит в апреле новые отправления XPRS

С 5 апреля Viking XPRS на линии Таллинн-Хельсинки будет в ходу по пятницам и воскресеньям три раза в день. Изменения в расписании вызваны пожеланиями клиентов. Спрос на дополнительные отправления особенно велик в направлении из Финляндии в Эстонию, так как все больше люди желают отправиться как в Таллинн, так и в другие регионы Эстонии и стран Балтии.

"Количество поездок на линии между Таллинном и Хельсинки растет, и все чаще люди из Таллинна отправляются дальше в Пярну, на Сааремаа или в Ригу. Особенно востребованными днями являются пятницы и воскресенья. Мы дополнили свои расписания, чтобы сделать путешествия более гибкими и простыми", — сказал директор по маркетингу Viking Line Кай Таколандер.

В 2018 году популярность набрали короткие пикник-круизы. В будущем пикник-круизы будут доступны каждую пятницу. Круизы подходят для встреч, деловых поездок, покупок и развлечений.

"Рынок изменился, люди ищут в круизах новые впечатления. Они хотят хорошо питаться, совершать покупки и качественно проводить свой досуг. Популярность маршрута Таллинн-Хельсинки растет и в связи с международным обучением и работой", — сказал Кай Таколандер.

Viking XPRS начнет курсировать между Хельсинки и Таллинном по новому расписанию с 5 апреля.

Обновленное расписание Viking XPRS на маршруте Таллинн-Хельсинки по пятницам в период с 5.04 до 13.6.2019 года и с 12.08 до 20.12.2019 года.

TAL > HEL HEL > TAL

07.45 > 10.00

10.45 > 13.15 14.15 > 16.30

17.30 > 20.00 21.00 > 23.30

Обновленное расписание Viking XPRS на маршруте Таллинн-Хельсинки по воскресеньям в период с 5.04 до 13.6.2019 года и с 12.08 до 20.12.2019 года.